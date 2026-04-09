Shell y Shell Café invitan a “Vive la Pasión de coleccionarlas” con el balón Adidas TRIONDA

Disponible en estaciones de servicio y tiendas Shell Café a nivel nacional desde el 9 de abril y hasta agotar existencias El Salvador, 9 de abril de 2026.

La emoción del fútbol se vuelve parte del día a día con el lanzamiento de la nueva promoción de Shell y Shell Café: “Vive la Pasión de coleccionarlas”, una iniciativa que invita a los salvadoreños a reconectar con su niño interior y compartir momentos únicos a través del juego, la colección y la pasión.

Como parte de esta experiencia, los clientes podrán adquirir el balón Adidas TRIONDA por un precio especial de $19.95, al realizar consumos tanto de combustible como en tiendas Shell Café. El balón estará disponible en cuatro colores: blanco, azul, rosado y amarillo, convirtiéndose en una colección ideal para disfrutar en casa, con amigos o en cualquier espacio donde se viva la emoción del fútbol.

Esta nueva promoción continúa la línea de experiencias coleccionables impulsadas por la marca, como la recordada dinámica “El punto está en coleccionarlos”, inspirada en Ferrari, que invitaba a llevar la emoción de la pista a casa. En esta ocasión, Shell y Shell Café trasladan esa misma esencia al mundo del fútbol, promoviendo momentos de diversión, conexión y entretenimiento.

Adicionalmente, los clientes que utilicen la aplicación Shell Go+ podrán acumular puntos con cada compra, sumando beneficios a esta experiencia. La promoción estará vigente del 9 de abril al 20 de julio o hasta agotar existencias, en estaciones Shell y tiendas Shell Café a nivel nacional.

“El objetivo es crear experiencias que conecten con las emociones de nuestros clientes. Con ‘Vive la Pasión de coleccionarlas’, queremos que cada visita a nuestras estaciones o tiendas se convierta en una oportunidad para disfrutar, compartir y coleccionar”, expresó Jose Mario Basagoitia, Gerente de Retail.

Con esta iniciativa, Shell y Shell Café reafirman su compromiso de innovar en la experiencia del cliente, integrando beneficios en combustible, tienda y plataformas digitales, y acercando propuestas que van más allá del servicio.

Esta promoción es una iniciativa independiente, propia de la marca Shell y Shell Café y no está afiliada ni asociada a FIFA (Fédération Internationale de Football Association) ni a eventos futbolísticos oficiales.