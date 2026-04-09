El Salvador lanza campaña especial contra el sarampión ante aumento de casos en la región



Autoridades de salud anunciaron el inicio de una campaña especial de vacunación contra el sarampión, dirigida a niños entre los seis y once meses de edad, a partir del viernes 10 de abril.

La medida surge ante el incremento de casos en la región de las Américas, donde, según la Organización Panamericana de la Salud, ya se contabilizan más de 14 mil contagios. En Guatemala, uno de los países vecinos, se reportan más de cuatro mil casos.

La campaña se desarrollará en unidades de salud y mediante visitas casa por casa, con el despliegue de equipos a nivel nacional, con el objetivo de proteger a la niñez ante posibles contagios.

Además, las autoridades informaron sobre una actualización en el esquema nacional de vacunación, que incluye la incorporación de nuevas dosis y la ampliación de cobertura para distintos grupos poblacionales. Entre los principales cambios destacan la sustitución de la vacuna Neumococo 13 por la Neumococo 20, la aplicación de la vacuna contra la Hepatitis A a los 15 meses, y la ampliación del rango de edad para la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en mujeres, ahora desde los 9 hasta los 45 años.

Asimismo, se aplicará la vacuna Neumococo 20 a adultos mayores, se ampliará el rango de aplicación de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) en embarazadas, y se reforzará la vacunación contra la influenza en niños menores de cinco años, embarazadas, adultos mayores y población en riesgo.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a participar en las jornadas de vacunación para prevenir enfermedades y fortalecer la salud pública en el país.