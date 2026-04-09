El Salvador detecta 11 casos importados y activa vigilancia sanitaria

Autoridades de salud informaron que El Salvador ha confirmado 11 casos de la enfermedad, todos de carácter importado y detectados de manera oportuna.

De acuerdo con el reporte, a cada uno de los casos se le aplicó el protocolo correspondiente, lo que permitió contener la situación y evitar su propagación.

Asimismo, se ha mantenido vigilancia activa sobre los contactos cercanos de los pacientes, con el objetivo de cortar cualquier posible cadena de contagio.

Las autoridades reiteraron el llamado a los padres de familia a llevar a sus hijos a vacunarse, como parte de las estrategias de prevención y protección de la salud pública.