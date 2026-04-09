TOHKN y Calidad Inmobiliaria anuncian innovadora oferta pública

TOHKN, plataforma de inversión enfocada en Latinoamérica, y Calidad Inmobiliaria, desarrolladora con más de 20 años de trayectoria en la región, anuncian el lanzamiento de la oferta pública RNCRrev, una nueva oportunidad de inversión en El Salvador en un proyecto residencial, Renacer Condominio.

RNCRrev permite a inversionistas acceder al desempeño económico de Renacer Condominio, a través de una oferta pública de activos digitales de ingreso, facilitando el acceso a oportunidades.

El proyecto Renacer Condominio está ubicado en Soyapango y contempla el desarrollo de 297 apartamentos distribuidos en dos edificios, en una zona con alto crecimiento urbano y demanda habitacional. Entre los principales atributos del proyecto destacan:

Una ubicación estratégica con acceso a centros comerciales modernos, supermercados, rutas de transporte, comercios locales y servicios esenciales.

Seguridad 24/7, accesos controlados y parqueos asignados.

Diseños modernos con balcones, ventilación natural y acabados de calidad.

14 amenidades orientadas a comunidad y bienestar, como lounge del árbol, senderos naturales, plazoletas, parque juvenil e infantil, zona de piñata, parque de mascotas, cancha multideporte, gimnasio al aire libre, estación de BBQ, salón de eventos, área de correspondencia, área de trabajo y estudio, market Express.

Calidad Inmobiliaria ha desarrollado más de 30 proyectos en Guatemala y El Salvador, incluyendo residencial, comercial, médico, oficinas y logístico, consolidándose como un actor relevante en el sector inmobiliario regional.

Por su parte, TOHKN busca transformar el acceso a las inversiones en Latinoamérica a través de una plataforma tecnológica que ofrece oportunidades en activos reales, promoviendo una participación más accesible.

Este lanzamiento ocurre en un momento en que el acceso a productos financieros y de inversión ha crecido de forma significativa en la región, impulsando la tokenización de activos del mundo real, que están ampliando y democratizando el acceso a inversiones.

RNCRrev representa un paso en esa dirección, al conectar inversionistas con oportunidades del activos del mundo real.