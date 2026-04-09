Iván Barton y David Morán, rumbo al Mundial 2026

La FIFA confirmó oficialmente los nombramientos arbitrales para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en los que destaca la inclusión de representación salvadoreña con el árbitro central Iván Barton y el asistente David Morán.

De acuerdo con la información oficial, ambos colegiados ya fueron notificados por Joel Aguilar Chicas, actual jefe de la Dirección de Árbitros de la FESFUT, consolidando así la presencia de El Salvador en el equipo arbitral del torneo más importante del fútbol mundial.

La FIFA detalló que el grupo arbitral, denominado “Team One”, estará integrado por 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 asistentes de video, provenientes de las seis confederaciones y 50 federaciones miembro. El proceso de selección, que se extendió por más de tres años, se basó en criterios de calidad y regularidad en el rendimiento en competiciones nacionales e internacionales.

El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, señaló que los designados “son los mejores del mundo” y forman parte de un grupo que fue monitoreado de forma constante a través de seminarios, torneos y evaluaciones técnicas. Asimismo, subrayó que los árbitros continuarán recibiendo preparación física, médica y psicológica antes del inicio del torneo.

La Copa Mundial de 2026 será la más amplia en la historia, con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos distribuidos en tres países anfitriones. En este contexto, el equipo arbitral también será el más numeroso registrado en la competición.