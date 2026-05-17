¡Alianza jugará la final de reservas tras eliminar a Águila en una vibrante semifinal!

El campeón defensor de la categoría de reservas, el Alianza FC, confirmó su favoritismo y selló su boleto a la gran final del Torneo Clausura 2026 luego de vencer 3-2 a CD Águila en el Estadio Nacional Las Delicias, en un duelo cargado de intensidad y emociones de principio a fin.

El conjunto capitalino llegó al compromiso con ventaja en la serie y logró sostener el resultado global, imponiéndose 6-4 ante los migueleños para avanzar a una nueva final en la categoría juvenil.

Los albos mostraron contundencia ofensiva y encontraron los goles gracias a las anotaciones de Diego Bigueur, Luis Tobar y Marcos Córdova, quienes fueron claves para inclinar la balanza a favor del equipo dirigido por el cuerpo técnico paquidermo.

Por su parte, Águila luchó hasta el último minuto y respondió con tantos de Vicente Cañas y Amadeo Martínez, aunque el esfuerzo no fue suficiente para revertir la eliminatoria.

El partido estuvo marcado por el ida y vuelta constante entre ambos equipos, con llegadas en las dos áreas y un ritmo intenso que mantuvo expectantes a los aficionados presentes en Las Delicias. Sin embargo, Alianza aprovechó mejor sus oportunidades y terminó administrando la ventaja en el cierre del encuentro.

Con esta clasificación, Alianza buscará ahora conquistar un nuevo título de reservas y continuar consolidando el trabajo de formación de jóvenes talentos dentro de la institución, una de las más exitosas del fútbol salvadoreño en los últimos años.

La final del Torneo Clausura 2026 de reservas se disputará en los próximos días, donde los capitalinos intentarán cerrar con broche de oro una campaña que los ha mantenido como protagonistas desde el inicio del certamen.