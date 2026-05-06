Expo Vidri 2026 reunió a expertos y marcas del sector construcción en San Salvador

La empresa Almacenes Vidri⁠ desarrolló con éxito la Expo Vidri 2026, un evento que reunió a más de 35 marcas líderes del sector construcción en un solo espacio en San Salvador.

Durante la actividad, que se llevó a cabo en el Hotel Hilton, profesionales, técnicos, estudiantes y público en general participaron en una experiencia enfocada en innovación, aprendizaje y conexión dentro de la industria.

El evento incluyó demostraciones en vivo de productos, ponencias técnicas especializadas, asesoría directa con expertos y promociones exclusivas, brindando herramientas prácticas para proyectos de construcción y remodelación.

“Esta actividad no es solo una exhibición, es una experiencia donde integramos contenido técnico, demostraciones y contacto directo con expertos”, destacó Valeria Fernández, Brand Manager de la compañía.

Asimismo, los asistentes participaron en rifas y sorteos, incluyendo más de 100 gift cards, como parte de las dinámicas interactivas desarrolladas durante la jornada.

Expo Vidri 2026 se consolida como un punto de encuentro clave para el sector construcción en El Salvador, promoviendo el intercambio de conocimientos, la innovación y la generación de oportunidades entre los distintos actores de la industria.