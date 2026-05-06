MAYPROD: La empresa de sal que crece y se diversifica de la mano de Walmar

La pequeña empresa salvadoreña MAYPROD S.A. de C.V. ha logrado consolidar su crecimiento en el mercado nacional gracias a su alianza comercial con Walmart y su participación en el programa Una Mano para Crecer, una iniciativa orientada a impulsar el desarrollo de proveedores locales de manufactura.

Fundada en la década de los 80, MAYPROD nació en un contexto desafiante para el país. En 1984, durante el conflicto armado, la dinamita colocada en el puente Cuscatlán dejó incomunicado al oriente de El Salvador, zona donde se concentraban la mayoría de las salinas del país.

Esta situación provocó una fuerte escasez de sal en el mercado nacional. Ante esta situación, la empresa identificó una oportunidad: importar sal refinada desde México y desarrollar el empaque de Sal La Fina, con el objetivo de abastecer a los supermercados.

Con el tiempo y tras el fin del conflicto, productores de sal del oriente del país se acercaron a MAYPROD para que la empresa se encargara de la comercialización y empaque del producto bajo la marca Delfín, consolidando así una operación enfocada en la distribución de sal para el mercado salvadoreño. Durante la década de los noventa, la empresa inició relaciones comerciales con diversas cadenas de supermercados locales. Posteriormente, en 1999, comenzó a trabajar con La Fragua e Hiper Paiz..

Años más tarde, cuando Walmart adquirió estas operaciones, la relación comercial se fortaleció y abrió nuevas oportunidades de crecimiento. Desde entonces, los productos de MAYPROD tienen presencia en los diferentes formatos de la compañía, como La Despensa de Don Juan y Walmart, lo que ha permitido ampliar significativamente su alcance a nivel nacional.

“Estamos agradecidos porque Walmart creyó en nosotros como empresa capaz de surtir un producto ganador y de calidad. Han permanecido con nosotros a lo largo del tiempo, apoyándonos con capacitaciones, ferias y espacios para innovar”, expresó Ivette Huezo, representante de MAYPROD.

Uno de los principales beneficios para la empresa ha sido la optimización logística derivada del modelo de distribución de Walmart. Gracias a la centralización de bodegas, la pyme pudo entregar sus productos en único punto, mientras la compañía se encarga de distribuirlos a las diferentes tiendas. Además, el modelo de pagos más ágiles implementado por Walmart representa un impulso importante para la sostenibilidad financiera del negocio.

«Walmart es un aliado fiel porque nos hace crecer, mejorar y dar continuidad con el negocio. Les agradecemos porque nos permite desarrollarnos junto a ellos y llegar a más salvadoreños con nuestros productos”, añadió Huezo.

Actualmente, MAYPROD comercializa en las tiendas de Walmart una variedad de productos, que incluye sal fina, sal gruesa y diferentes presentaciones de sales del Himalaya, además de marcas como La Fina y Delfín, que forman parte de su portafolio. Para Daniela Huezo, representante de la empresa, el crecimiento de la misma también ha sido impulsado por la posibilidad de innovar y ampliar su oferta. “Al inicio teníamos un número reducido de productos y ahora contamos con más innovaciones.

Walmart nos ha dado visibilidad de marca, algo muy importante para las pequeñas y medianas empresas, además de capacitaciones y acompañamiento para entender mejor cómo se mueve nuestro producto en el mercado”, explicó. Daniela describe a Walmart como un socio estratégico basado en tres valores: oportunidad, constancia y compromiso, destacando que la compañía cumple con lo que promete y mantiene un acompañamiento cercano con sus proveedores.

“Quiero agradecer a Walmart por su programa Una Mano para Crecer, que nos ha apoyado desde los inicios. Llevamos ya una trayectoria larga con ellos y han sido clave en crecimiento”, afirmó.

Con nuevos proyectos en marcha y el objetivo de seguir ampliando su producción, MAYPROD proyecta continuar fortaleciendo su presencia en las tiendas Walmart del país, reafirmando que las alianzas entre grandes empresas y proveedores locales pueden generar historias de éxito que impactan positivamente en la economía salvadoreña. Walmart promueve espacios para que las pymes tengan mayor visibilidad y, con ello, incrementen sus ventas.

A la fecha, Walmart apoya a más de 55 pequeñas y medianas empresas manufactureras en el país, beneficiando a más de mil familias directas y más de cuatro mil empleos indirectos en El Salvador.