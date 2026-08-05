Asesinan al ‘influencer’ mexicano César Gastélum en plena transmisión en vivo

El popular influencer mexicano César Gastélum fue asesinado a balazos el martes durante una transmisión en vivo que realizaba junto a amigos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, informaron las autoridades locales.

Gastélum se encontraba realizando la transmisión frente a un restaurante de comida rápida cuando dos personas se acercaron en motocicleta. En ese momento, el conductor del vehículo sacó un arma y disparó directamente contra él.

El asesinato ocurre en medio de la ola de violencia que azota a Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, que desde hace tiempo se ha convertido en el epicentro de un conflicto entre facciones rivales del crimen organizado.

Las autoridades investigan si algunas publicaciones del creador de contenido sobre una facción de un grupo delictivo tuvo algo que ver con los motivos detrás de su asesinato.

“Asimismo, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables”, aseguró la dependencia en un comunicado.