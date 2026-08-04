Orquesta Platinum y espectáculo de fuegos artificiales cierran jornada de actividades en SívarLand 2026

La Orquesta Platinum ofreció un concierto durante la noche como parte de las actividades desarrolladas en SívarLand 2026, donde cientos de asistentes disfrutaron de música y baile en el marco de las Fiestas Agostinas.

Familias salvadoreñas y turistas se reunieron en el parque de diversiones para participar en las diferentes actividades y disfrutar de un ambiente de entretenimiento y convivencia.

La jornada también incluyó un espectáculo de fuegos artificiales, que iluminó el cielo de San Salvador y llenó de color la noche ante la presencia de los visitantes.

Las actividades forman parte de la programación impulsada por la Alcaldía de San Salvador Centro, bajo la gestión del alcalde Mario Durán, con el objetivo de brindar espacios de recreación y entretenimiento durante las celebraciones en honor al Divino Salvador del Mundo.

SívarLand continúa recibiendo a miles de personas que disfrutan de juegos mecánicos, conciertos y diferentes actividades recreativas durante las Fiestas Agostinas.