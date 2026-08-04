Mujer resulta lesionada tras caer de un árbol mientras recolectaba frutas en Santiago Nonualco

Una mujer de 58 años resultó lesionada luego de sufrir una caída desde un árbol de anona mientras realizaba labores de corte de fruta en el cantón San Sebastián Abajo, jurisdicción de Santiago Nonualco, La Paz Centro.

Elementos de Comandos de Salvamento, seccional Zacatecoluca, atendieron la emergencia en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a la paciente, realizaron su estabilización y posteriormente la trasladaron hacia el Hospital Nacional Santa Teresa, donde recibiría atención médica.

Las autoridades y cuerpos de socorro recomendaron tomar las medidas de seguridad necesarias al realizar trabajos en altura, con el objetivo de prevenir accidentes de este tipo.