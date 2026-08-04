Sívar Band 2026 reúne a 16 bandas de paz en el Centro Histórico de San Salvador

La Alcaldía de San Salvador Centro, a través de la Secretaría de Cultura San Salvador, desarrolló Sívar Band 2026, un concurso que reunió a 16 bandas de paz en el marco de las celebraciones de las Fiestas Agostinas.

La actividad se llevó a cabo sobre la calle Rubén Darío, donde cientos de familias se congregaron para disfrutar de las presentaciones musicales y los diferentes ritmos que llenaron de alegría y tradición el Centro Histórico de la capital.

Durante el evento, las bandas participantes mostraron sus habilidades musicales y artísticas ante los asistentes, quienes acompañaron las presentaciones como parte de las actividades culturales programadas durante las festividades.

De acuerdo con la información compartida por la municipalidad, Sívar Band 2026 busca brindar un espacio de participación y promover el talento de los integrantes de las bandas de paz, además de fortalecer las expresiones culturales y las tradiciones salvadoreñas.

La jornada formó parte de la programación impulsada por la gestión del alcalde Mario Durán durante las Fiestas Agostinas, con actividades dirigidas a las familias y visitantes que recorren el Centro Histórico de San Salvador.