POLITUR refuerza la seguridad y asistencia en destinos acuáticos durante las vacaciones agostinas

La Policía de Turismo (POLITUR) mantiene presencia en diferentes destinos acuáticos del país durante las vacaciones agostinas, con el objetivo de brindar seguridad, orientación y asistencia a las familias y turistas que visitan estos lugares.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), los equipos realizan patrullajes y recorridos en sitios turísticos como la Bahía de Jiquilisco, en Usulután Oeste; el lago de Coatepeque, en Santa Ana Centro; el lago de Ilopango, en San Salvador Este; y el estero de Jaltepeque, en La Paz Centro.

La presencia de los agentes busca contribuir a la seguridad de los visitantes y ofrecer apoyo durante las actividades recreativas desarrolladas en estos destinos.

Las acciones forman parte de las medidas implementadas durante el período vacacional, cuando aumenta la afluencia de personas en playas, lagos, bahías y otros espacios turísticos del país.