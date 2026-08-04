Equipos de primera respuesta realizan simulacro de accidente de tránsito en San Salvador

Equipos de primera respuesta desarrollaron un simulacro de accidente de tránsito en la intersección de la 5.ª calle Poniente y la 15.ª avenida Norte, en San Salvador, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias viales.

Durante la actividad, las instituciones participantes realizaron diferentes procedimientos de atención y coordinación para simular la respuesta ante un siniestro de tránsito.

El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, destacó la importancia de generar conciencia entre los conductores y promover una conducción responsable para reducir los riesgos en las carreteras.

Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, señaló que se ha registrado una disminución en la cantidad de personas lesionadas a causa de accidentes de tránsito.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, evitar conductas de riesgo y mantener medidas de prevención para contribuir a la reducción de accidentes y sus consecuencias.