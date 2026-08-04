Luis Ángel Firpo debuta con derrota ante Plaza Amador en la Copa Centroamericana 2026

Club Deportivo Luis Ángel Firpo inició su participación en la Copa Centroamericana Concacaf 2026 con una derrota de 2-1 ante Plaza Amador, en un encuentro disputado en el estadio Rommel Fernández, de Ciudad de Panamá.

El partido correspondió a la segunda jornada del Grupo A, donde el conjunto usuluteco buscaba comenzar con un resultado positivo su segunda participación en el torneo regional.

Los pamperos mostraron un buen desempeño durante el inicio del encuentro y lograron competir ante el equipo panameño. Sin embargo, Plaza Amador fue tomando el control del partido y consiguió una ventaja antes del descanso.

Durante la segunda parte, el conjunto local mantuvo el manejo del encuentro y logró administrar el resultado para quedarse con los tres puntos en condición de local.

Con este resultado, Luis Ángel Firpo comienza su camino en la Copa Centroamericana con una derrota y deberá buscar recuperarse en sus próximos compromisos para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.