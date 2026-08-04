La Selecta Femenina cae ante México y disputará la medalla de bronce en Santo Domingo 2026

La Selección Femenina de Fútbol de El Salvador quedó fuera de la final de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de caer 1-4 ante México en la semifinal del torneo.

El encuentro finalizó empatado 1-1 durante el tiempo reglamentario, por lo que el partido tuvo que definirse desde la tanda de penales, instancia en la que el conjunto mexicano logró imponerse.

A pesar de la derrota, la Selecta Femenina todavía tendrá la oportunidad de cerrar su participación con una medalla. El combinado nacional enfrentará a Venezuela en el partido por el tercer lugar y la medalla de bronce.

El encuentro está programado para el próximo 6 de agosto, luego de que Venezuela cayera en la otra semifinal ante Colombia, en una definición por penales.

La Azul y Blanco buscará finalizar su participación en Santo Domingo 2026 con una presea y conseguir un nuevo resultado destacado para el fútbol femenino salvadoreño.