Fieles esperan la tradicional Bajada del Divino Salvador del Mundo, acto central de las Fiestas Agostinas

Miles de feligreses católicos participarán este martes 5 de agosto en la tradicional Bajada del Divino Salvador del Mundo, la principal celebración religiosa de las Fiestas Agostinas y una de las expresiones de fe más emblemáticas de El Salvador. La procesión recorre las principales calles del Centro Histórico hasta llegar frente a la Catedral Metropolitana, donde se realiza la solemne representación de la Transfiguración de Jesucristo, acontecimiento que da origen a esta festividad.

La jornada inicia con actividades litúrgicas y una procesión que partió desde la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, acompañada por miles de devotos, sacerdotes, religiosos y visitantes nacionales y extranjeros. El recorrido culmina en la Plaza Gerardo Barrios, donde la imagen del Divino Salvador del Mundo es elevada y posteriormente desciende para revelar la figura de Cristo transfigurado, simbolizando el pasaje bíblico narrado en los evangelios sobre la manifestación de la gloria de Jesús en el monte Tabor.

La llamada «Bajada» representa el momento culminante de las fiestas patronales dedicadas al Divino Salvador del Mundo, patrono de la República de El Salvador y de la ciudad capital. Para la Iglesia Católica, esta celebración constituye una invitación a renovar la fe, la esperanza y el compromiso cristiano, recordando la divinidad de Cristo y su llamado a la conversión espiritual.

Esta tradición posee profundas raíces históricas. Documentos y crónicas señalan que las celebraciones en honor al Divino Salvador del Mundo existen desde la época colonial y que, con el paso de los siglos, evolucionaron hasta convertirse en uno de los acontecimientos religiosos y culturales más importantes del país. Desde 1963, la procesión inicia en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús para recorrer el Centro Histórico hasta la Catedral Metropolitana, manteniendo una tradición que congrega cada año a miles de creyentes.

Además de su significado religioso, la Bajada del Divino Salvador del Mundo forma parte del patrimonio cultural salvadoreño al preservar una manifestación de fe que une generaciones y fortalece la identidad nacional. Durante el recorrido, familias enteras acompañan la imagen entre oraciones, cánticos y muestras de devoción, convirtiendo el Centro Histórico de San Salvador en un escenario de encuentro espiritual y tradición.

Las actividades religiosas continuarán el 6 de agosto con la misa solemne en honor al Divino Salvador del Mundo, con la que la Iglesia Católica clausura oficialmente las Fiestas Agostinas 2026, mientras la Alcaldía de San Salvador Centro mantiene un amplio programa de actividades culturales, recreativas y artísticas para los asistentes.