Omar Cubías, alcalde de San Pedro Masahuat: ‘Mi visión es que no se quede ninguna comunidad sin su proyecto’

Un líder nato, carismático y un funcionario entregado a su municipio; así es Omar Cubías, alcalde de San Pedro Masahuat (La Paz) quien desde el 2018 –año en que ganó las elecciones- ha trabajado por el desarrollo de este municipio habitado por unas 25,446 personas.

A dos años de haber tomado las riendas de esta ciudad que estuvo gobernada por otro partido político en varios periodos, el alcalde dibuja una sonrisa en su rostro y demuestra que todo su esfuerzo y trabajo se han traducido en proyectos sociales y de desarrollo para su ciudad natal.

Nacido en el caserío Los Novillos de San Pedro Masahuat, don Omar Cubías nunca soñó con ayudar a su gente desde la comuna. Lo hizo anteriormente como un empresario y como un ciudadano comprometido con su gente; esta valiosa entrega lo colocó en la silla edilicia y desde ahí busca transformar su municipio en un lugar productivo y desarrollado; metas que está consiguiendo gracias a su labor y apoyo de las comunidades.

Reconoce que encontró una comuna desordenada y con algunos empleados poco dispuestos a trabajar acorde a su visión, sin embargo, con el tiempo y con su ejemplo se formó una mística de trabajo con la que ahora se esperan ejecutar grandes proyectos de gran impacto para todo el municipio.

‘Encontré un desorden en todo aspecto: los empleados en contra, no muy colaboradores pero comenzamos a ordenar desde ahí. También encontré deudas grandes a muchos proveedores y deuda institucional que nos limitaba para continuar trabajando’, recordó el jefe edilicio.

La deuda municipal que heredó el alcalde Cubías se aproximaba a los $4 millones con una tasa de interés del 13% que prácticamente ahogaba a la comuna. Pero esta situación no fue un obstáculo para que el edil cumpliera con sus promesas y desde ahí comenzó un intenso trabajo para mejorar la situación financiera de la comuna.

Gracias a su buena reputación y por ser una de las personas más respetadas y queridas en el municipio, logró un refinanciamiento que le permite tener fondos de $1.5 millones para proyectos, bajar la deuda y lograr un interés del 10%.

‘Mi visión es que no se quede ninguna comunidad sin su proyecto. Soy una persona con aspiraciones grandes, desde que tengo entendimiento me ha gustado proyectarme, he sido un soñador, y quiero ver a mi gente y a mi ciudad en mejores condiciones’, apuntó Cubías.

Omar Cubías ejecutará 38 proyectos

Con la firme convicción de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y de impulsar el desarrollo de su ciudad, el alcalde Omar Cubías hará buen uso de los $1.5 millones que obtuvo tras el refinanciamiento aprobado para la comuna.

De estos fondos se ejecutarán 38 proyectos en diferentes comunidades y caseríos del municipio, con obras que han sido solicitadas a viva voz de los propios habitantes.

El alcalde Cubías dijo que ya están en ejecución algunos proyectos y que el resto se harán durante su gestión. Mencionó que se harán obras que tendrán un gran impacto para los habitantes, por ejemplo, la construcción de baños sanitarios en el parque del casco urbano de la ciudad y la iluminación del estadio.

El primero significa un gran desarrollo para el municipio que potencia la parte turística, porque desde que San Pedro Masahuat fue considerada como ciudad en 1910 ningún alcalde se proyecto es ejecutar un servicio tan básico y necesario. ‘Esto es algo que la gente nos ha estado pidiendo, realmente es algo sencillo pero para nuestra gente significa mucho; y así son todos los proyectos que se ejecutarán porque han sido solicitados por los mismos habitantes’, dijo el alcalde, quien personalmente recorrió todo el municipio para escuchar las necesidades de la gente.

Con respecto a la iluminación del estadio municipal, esta obra ha despertado la ilusión y la alegría en la juventud porque tendrán un espacio digno de sana diversión y de esparcimiento. Además, contribuye altamente a la prevención de violencia en el municipio.

Otros proyectos que serán ejecutados serán la pavimentación de calles, la construcción de un aula, la ampliación del cementerio, entre otras obras. El alcalde enfatizó que todo su trabajo se realiza con absoluta transparencia.

Así, agregó que del 2% adicional que reciba del FODES también se invertirán en proyectos con el objetivo de que cada cantón, caserío o comunidad tenga su obra solicitada.