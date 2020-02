«Messi debería lavar los trapos sucios en casa y no en público»

Por AS

Dimitar Berbatov, leyenda del Manchester United y Tottenham y embajador de Betfair, reprochó a Leo Messi sus críticas a Eric Abidal y defendió al francés, ex compañero del búlgaro en el Mónaco, ante los envites del capitán del FC Barcelona. “Messi debería lavar los trapos sucios en casa”, empezó a valorar Berbatov en declaraciones a Betfair. “Todos los grandes clubes tienen desencuentros, pero todos, desde los jugadores hasta el palco, deberían recordar que juegan para el mismo equipo. Las desavenencias nunca se deben mostrar en público”, insistió el exdelantero.

“Yo estuve con Abidal en el Mónaco y flipé un poco cuando Messi lo criticó de forma tan abierta durante la semana” añadió un Berbatov que explica el porqué de sus razonamientos: “La prensa siempre está a la que salta y haciendo públicos estos roces les estás haciendo el trabajo a los periodistas”.

Berbatov también reconoció que el fútbol moderno da más poderes a los jugadores del que tenían él y sus compañeros en su época. “Messi es tan importante para el equipo que se podría decir que él es el Barcelona. Sí, los jugadores tienen mucho poder hoy en día, pero espero que Messi y Abidal puedan resolver sus diferencias cuanto antes para avanzar rápido”, anheló el embajador de Betfair.

También Berbatov defendió la postura de Gareth Bale. El extremo galés del Real Madrid, a través de su representante, ha expresado su deseo de continuar en la capital e incluso agotar los dos años que le restan de contrato pese a que no está teniendo apenas continuidad con los blancos.

“He leído que la familia de Bale es realmente feliz en Madrid, así que yo no descarto que efectivamente vaya a quedarse todo lo que dure su contrato. Bale puede vivir feliz en Madrid para la eternidad”, comentó sin dejar de desear que Bale vuelva a jugar. “Creo que aún tiene mucho que dar. Me encantaría verle en el once cada fin de semana”, insistió el embajador de Betfair.

Por último, y hablando de excompañeros, Berbatov también se deshizo en elogios hacia Cristiano Ronaldo, con el que compartió vestuario en el Manchester United y que esta semana ha cumplido 35 años en plena forma: en 33 partidos este curso el luso ha hecho 33 goles.

“Cristiano dijo que le gustaría seguir jugando hasta los 40. Tengo clarísimo que lo podría hacer al más alto nivel. Es algo parecido a Giggs, que estuvo también jugando hasta los 40 años. Es la caña ver a una estrella como él o Zlatan Ibrahimovic desatados”, piropeó el embajador de Betfair para terminar.