Muere el legendario actor Kirk Douglas a los 103 años

(CNN Español) — Murió el legendario actor Kirk Douglas a los 103 años, confirmó su hijo Michael Douglas, también actor.

Douglas fue nominado a tres premios Primetime Emmy y a tres premios Oscar. Recibió un Premio de la Academia honorario.

Nació en Nueva York en 1916.

1 de 10 | Kirk Douglas, uno de los últimos actores de la edad de oro de Hollywood, murió este miércoles 5 de febrero a los 103 años. Le apostó a una carrera en la pantalla grande en 1946 después de trabajar en el teatro y una temporada en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Fue tres veces nominado al Oscar y apareció en clásicos como «Champion» (1949), «The Bad and the Beautiful» (1952), «Lust for Life» (1956), «Paths of Glory» (1957) y «Spartacus» (1960). Mira la galería para conocer más momentos de su trayectoria. 2 de 10 | El nombre original del actor, aquí en la década de 1950, era Issur Danielovitch. Sus padres, inmigrantes rusos en Amsterdam, Nueva York, lo vieron nacer en 1916. Finalmente, cambiaría su nombre a Kirk Douglas. 3 de 10 | Douglas acompaña a Irene Wrightsman McEvoy a los Premios de la Academia en marzo de 1950. Ese año fue nominado a mejor actor por su papel revelación en «Champion». También sería nominado por «The Bad and the Beautiful» y «Lust for Life». La estrella recibió un Premio de la Academia honorario en 1996. 4 de 10 | Douglas se arrodilla junto a sus hijos Joel, a la izquierda, y Michael, a mediados de los años cincuenta. Ambos siguieron la carrera de su padre en el cine: Joel como productor y Michael como actor y productor. 5 de 10 | Douglas interpreta a Vincent van Gogh en la película «Lust for Life» (1956), dirigida por Vincente Minnelli. El coprotagonista Anthony Quinn, a la derecha, ganó el Oscar a mejor actor secundario por su papel de rival Paul Gauguin. 6 de 10 | Kirk Douglas disfruta de un libro en compañía de su segunda esposa, Anne Buydens, alrededor de 1956. Ambos se casaron en 1954. 7 de 10 | El actor Jack Nicholson saluda a Kirk Douglas después de una ceremonia en honor a su hijo Michael en el Grauman’s Chinese Theatre en 1997. Michael Douglas puso sus manos y huellas en el hito de Hollywood. 8 de 10 | Padre e hijo asisten a una cena del Centro Simon Wiesenthal en honor a este último por su Premio Humanitario en 2001. 9 de 10 | Douglas muestra una copia de su libro de memoria, «My Stroke of Luck», en una librería de Nueva York en 2002. La estrella se había recuperado de un derrame cerebral que sufrió a mediados de los 90. 10 de 10 | Douglas saluda a su nuera Catherine Zeta-Jones en el backstage de «A Little Night Music» en Broadway en 2009. Ella protagonizó un renacimiento del musical de Stephen Sondheim y Hugh Wheeler.

Es recordado por películas como Spartacus, Gunfight at the O.K. Corral, Lust for Life y 20,000 Leagues Under the Sea.

“Con gran tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años”, dijo Michael Douglas en un comunicado.

“Para el mundo era una leyenda, un actor de la época dorada del cine que vivió bien en sus años dorados, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos. Pero para mí y mis hermanos Joel y Peter, él era simplemente papá, para Catherine, un maravilloso suegro, para sus nietos y bisnieto, su amoroso abuelo, y para su esposa Anne, un esposo maravilloso. La vida de Kirk fue bien vivida, y deja un legado en el cine que perdurará por las generaciones venideras, y una historia como un reconocido filántropo que trabajó para ayudar al público y traer la paz al planeta. Permítanme terminar con las palabras que le dije en su último cumpleaños y que siempre serán ciertas. Papá, te quiero mucho y estoy muy orgulloso de ser tu hijo”.