Belinda y Danna Paola desmintieron su rivalidad con una foto

Se acabaron los rumores. Las supuestas rivalidades, incluso se habló odio, entre las cantantes Danna Paola y Belinda fueron completamente desechados de la mejor manera: con la foto de un abrazo entre ambas.

Danna Paola y Belinda tuvieron un encuentro fugaz durante la ceremonia de los Spotify Awards 2020 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Mientras la cantante protagonista de la serie Élite condujo la transmisión, Belinda salió a cantar como invitada de Los Ángeles Azules, encargados de cerrar el evento con un número musical.

La actriz y modelo mexicana, Danna Paola, ganó un reconocimiento del evento por ser la artista nacional más popular en las redes sociales. Durante el último año, incrementó de manera exponencial sus resultados.

Además, fue catalogada como la invitada mejor vestida durante la alfombra verde, la ceremonia y la recepción de su premio por los cuatro diferentes looks que se atrevió a lucir.

En su discurso aseguró que por mucho tiempo no tuvo claro la decisión de volver a componer música, pero confiar en su corazón dio resultado.

Más tarde publicó en las redes sociales varias fotografías con su premio en las manos y una alegría inmensa en el rostro. Como pie de foto agradeció a su disquera y a sus representantes por empujarla a lograr su sueño.

Esto es muy bonito, de verdad es el primer reconocimiento a mi música desde que decidí confiar en mi misma, es el primer premio. Gracias a ustedes porque no habría llegado hasta aquí sin su apoyo, no me lo creo, de verdad infinitas. Gracias dreamers. Gracias por creer en mí, gracias.

Pero lo más comentado tras la entrega de los Spotify Awards 2020 no fueron los premios ni los vestidos, todo pasó a segundo término cuando su fotografía junto a Belinda inundó las redes sociales.

La cantante de origen español fue la primera en publicar la toma. Están abrazadas por la cintura y miran con orgullo a la cámara. Se nota que las malas vibras no forman parte de su ambiente.

Dicha imagen pudo ser tomada antes de meterse de lleno al show. Danna Paola todavía lleva puesto su atuendo rosado de blazer con una sola manga, shorts, tacones blancos abiertos y calcetas que utilizó en la alfombra verde, pero su peinado ya es otro.

Danna Paola hizo lo propio en una storie de su Instagram oficial. “Las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir”, fue la leyenda que utilizó sobre la fotografía.

Su imagen está en blanco y negro, pero se les puede ver con gestos divertidos en el rostro, además de la seña universal de “paz” en los dedos.

Belinda, por su parte, salió a escena junto a Los Ángeles Azules, Lalo Ebratt y Horacio Palencia para interpretar el tema “Amor a primera vista”.

La cantante Belinda portó para la ocasión un top lleno con lentejuelas, un short denim con detalles desgastados y un abrigo azul que simula peluche. Además, la también actriz se dibujó tatuajes por todo el cuerpo.

Durante la ceremonia también recibieron galardones otros personajes, músicos y bandas de la industria del entretenimiento musical mexicana e internacional como la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Nicki Nicole, Ha*Ash, BTS, Reik, Luis Miguel, Karol G, Maluma, J Balvin, etcétera.

Bad Bunny arrasó la premiación con tres diferentes categorías ganadas. La estatuilla más importante, sin embargo, fue la de Artista Spotify del año, que lo cataloga como el intérprete más importante de 2019.