El Potrillo de cómo vive Don Chente esta contingencia: ‘Está súper bien resguardado, súper aislado’

Ante la situación que se vive tanto en México como el resto del mundo debido al coronavirus, Alejandro Fernández tuvo que tomar medidas preventivas y posponer varios conciertos que tenía agendados. Mientras tanto, el cantante ha decidido refugiarse en su casa en Puerto Vallarta, donde ha aprovechado para descansar y reflexionar un poco. El Potrillo está tranquilo al saber que todos sus seres queridos están bien, y aunque a su padre, Don Chente, no lo ha podido ver, sabe perfectamente que está en muy buenas manos, al igual que Doña Cuquita, su esposa.

“Está súper bien resguardado, súper aislado, muy bien cuidado”, aseguró el cantante en entrevista con El Universal al ser cuestionado sobre su papá, quien hace poco cumplió 80 años y actualmente se encuentra en su casa en Guadalajara. “No sé si mis hermanos estén ahí con ellos, yo creo que cada quién está aislado en su casa. Hemos mantenido muchísima comunicación vía telefónica y está súper bien cuidado, con mi mamá, su asistente y el doctor de cabecera”, explicó el cantante.

El Potrillo ha mostrado un gran compromiso ante la contingencia actual, pues ha querido aprovechar el gran alcance de sus redes sociales para compartir información útil sobre la pandemia. Consciente de que es un tema delicado ha preferido ceder el espacio en su cuenta de Instagram a un especialista para que aclare las dudas de sus seguidores. “Yo no soy doctor ni soy especialista, ni tampoco quiero dar una nota falsa o que no tenga validez, entonces lo que quise hacer es utilizar mis medios con una responsabilidad civil con el fin de poderle dar al público una información veraz y con mucho sentido que venga de una persona especializada”, señaló el cantante, en cuyo feed se han publicado videos en los que un médico aclara las dudas del público respecto al coronavirus.

Hace unos días, Alejandro fue invitado por su hijo Alex a participar en un reto con buena causa, el cuál consistía en compartir víveres y productos de primera necesidad con personas de escasos recursos que se han visto gravemente afectados ante la pandemia. El Potrillo no sólo aceptó participar en la dinámica, sino que además quiso hacer un poco más por las personas del gremio de músicos, pues se ha visto perjudicados por la cancelación de eventos e incluso se han quedado sin empleo. “Yo me puse en mi papel, le acepté el reto y le dije: ‘Bueno, nada más que yo en mi círculo me muevo con mis músicos y también todos están parados ahorita y viven al día”, comentó a El Universal. “Me preocupa muchísimo lo que estén pasando, en lo que están pensando y no nada más por el trabajo sino por sus familias”, señaló.

Fue por ello por lo que, en un gran gesto de solidaridad, El Potrillo decidió apoyar a algunas fundaciones que recaudan fondos a beneficio de músicos que se han visto afectados por la situación. “Se me hizo muy buena idea, lo consulté con mi oficina y decidimos hacer otro challenge para nombrar a varios amigos de la industria, colegas y artistas que voy a nominar y que hagan lo mismo. Los demás artistas van a tener que hacer algo para apoyar a los músicos en general”, adelantó el cantante, dejando ver no sólo su generosidad, sino también su iniciativa por para emprender proyectos con buena causa.