Polémica por muerte de un hombre en un centro de contención, esposa reclama explicación al gobierno

Óscar Méndez falleció el miércoles en un hotel destinado por el gobierno como centro de contención, su muerte se dio en circunstancias no esclarecidas por la familia quienes piden al gobierno una explicación del caso.

Hoy, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, acompañó a Dina de Méndez (esposa del fallecido) en una conferencia de prensa donde ella pidió a las autoridades de Salud una explicación sobre el deceso de su esposo.

«No me dan ninguna información, dijeron que los del hospital Saldaña se iban a comunicar conmigo y no lo han hecho», expresó de Méndez, quien sostuvo que no sabía ni siquiera en qué lugar se encontraba el cadáver de su esposo.

Según la información, Óscar Méndez de 56 años regresó al país procedente de Panamá y fue puesto en cuarentena en la Villa Olímpica y luego en el Hotel Beverly Hills que fue utilizado como centro de contención.

El gobierno respondió a las acusaciones e informó que Méndez falleció por un paro respiratorio, pero aún no esclareció en qué circunstancias. La familia aseguró que Méndez pidió ayuda «porque se sentía mal» y que nadie lo auxilió.