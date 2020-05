Billie Eilish publica un cortometraje contra el ‘body-shaming’

Por El País

El cortometraje de Billie Eilish «Not My Responsibility» (No es mi responsabilidad) es una denuncia contra el body shaming y cualquier tipo de violencia psicológica sobre el cuerpo de una persona. El vídeo se estrenó durante la gira Where Do We Go?, aplazada en marzo debido a la pandemia, y ha llegado también al canal de YouTube de la artista. En él, se ve a la joven cantante desnudarse lentamente antes de sumergirse completamente en unas aguas negras.

Con una base de música ambient, Eilish empieza preguntándo “¿Me conoces?”, y plantea una serie de interrogantes sobre lo que la gente opina sobre su cuerpo: “¿Te gustaría que fuera más pequeña? ¿Más débil? ¿Más suave? ¿Más alta? ¿Te gustaría callarme? ¿Mis hombros te provocan?”. Al final del cortometraje concluye: “Hacemos suposiciones sobre las personas por su talla. Decidimos quiénes son. Decidimos cuánto valen. Si llevo más o menos ropa, ¿quién decide en lo que me convierte, qué significa? ¿Mi valor como persona se fundamenta en tu percepción? ¿O en tu opinión sobre mí? No es mi responsabilidad”.