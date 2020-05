El gesto de Maradona: «Se enteró que mi reloj era falso y me regaló un Cartier»

Por Marca

Actualmente, Monchi es uno de los directivos más prestigiosos de Europa por el trabajo impecable que ha hecho en el Sevilla, equipo en el que jugó durante la temporada 92/93 y que compartió con Diego Maradona.

En diálogo con el programa ‘Vamos’, Monchi reveló una historia espectacular con Diego Maradona durante ese ciclo marcado: «Diego era muy cercano, a todos daba su sitio. Yo llegué siendo suplente pero me trataba como uno más. Me lo hizo fácil desde el primer día en el Sevilla«.

En esa misma línea, Monchi recordó: «Estábamos en un paseo por Barcelona y yo llevaba un reloj falso. Cuando se enteró de que era una imitación, me invitó a su casa a cenar y regalarme un Cartier original. ‘Ahí tienes un reloj bueno para que no tengas que ponerte uno falso’, me explicó al entrar a su casa. Así era Diego, eso lo define a la perfección«.

Para cerrar, Monchi expresó: «Diego no llegó al cien por cien, pero en su mejor momento, que fue entre noviembre y enero, mostró un fútbol que asombró a todos, por encima de todo«.