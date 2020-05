Gobierno asistirá este lunes a la Asamblea para entablar diálogo por COVID-19

Funcionarios del gobierno se reunieron el domingo con diputados de diferentes fracciones políticas de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de lograr acuerdos para enfrentar de manera unificada los efectos de la pandemia del COVID-19.

El Gobierno lamentó la ausencia de la fracción parlamentaria del FMLN y de una parte de la bancada de ARENA, en momentos que muchas vidas están en juego, si no se actúa a tiempo, pero adelantó que asistirá al diálogo convocado por la Asamblea Legislativa para este lunes.

Previo a la reunión del domingo, el Presidente Nayib Bukele hizo un llamado a los diputados para que asistieran al encuentro en Casa Presidencial, debido a que el país requiere de acciones y decisiones urgentes.

“Aceptamos la invitación, pero les exhortamos a empezar a dialogar ahora, continuamos mañana y así, el lunes, tendremos algo más concreto y avanzado. La pandemia no espera. No perdamos más tiempo”, dijo el gobernante a través de su cuenta de Twitter.

El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, agradeció la presencia de legisladores de ARENA, GANA, PCN, PDC, Juan José Martel, diputado del CD, y Leonardo Bonilla, diputado no partidario, y afirmó que el pueblo reconocerá su disposición a dialogar y trabajar de la mano con el Ejecutivo, para encontrar acuerdos en el tema de la emergencia.

Castro recordó que la de este sábado es la tercera reunión de funcionarios del Gobierno con representantes del Legislativo, tal como lo instruyó la Sala de lo Constitucional para resolver el impasse en la aprobación de decretos relativos a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las dirigencias de los partidos mayoritarios no han querido aceptar la invitación.

“Nosotros no estamos llevando una propuesta escrita en piedra, ni diciendo que tenemos la propuesta perfecta, ni tenemos la única propuesta y que esto tiene que ser así, porque si no no nos movemos”, dijo Castro, lo que refleja la apertura al diálogo por parte del Ejecutivo.

En el diálogo participaron por el Gabinete de Gobierno el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro; el secretario jurídico, Conan Castro; el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el viceministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta.

A la reunión asistieron los diputados de ARENA, Josué Godoy, Marcela Villatoro, David Reyes, Felissa Cristales, José Andrés Hernández, Milena Mayorga y Gustavo Escalante, así como los legisladores Guillermo Gallegos (GANA), Antonio Almendáriz (PCN) y Reynaldo Carballo (PDC).