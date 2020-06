El Real Madrid, nuevo líder de La Liga tras ganar a la Real Sociedad con dos goles que darán que hablar

Por 20 minutos

El empate del Barcelona en Sevilla dejaba en manos del Real Madrid la oportunidad de recuperar el liderato de LaLiga Santander y, aunque tuvo que llegar no sin polémica, no falló. La Real Sociedad no acabó de encontrar sensaciones y se topó con un Vinícius que, titular junto a un sorprendente James Rodríguez, fue el mejor de los blancos que jugaron de verde.

El conjunto de Imanol Alguacil aguantó a los blancos en la primera parte, en la que no faltó la polémica. Casemiro vio tarjeta amarilla (la décima, se perderá el próximo partido) por saltar con los brazos por delante sobre Mikel Merino, aunque los hubo que vieron más.

Pero no fue hasta la segunda mitad cuando se resolvió el encuentro. Vinícius, con mucho el mejor del partido y que ya había probado a Remiro, cayó en el área cuando Llorente le dio en el tobillo justo antes de disparar. El colegiado, previa revisión en el VAR, lo pitó y Sergio Ramos no falló.

El capitán del Real Madrid se tuvo que retirar del campo al momento, ya que chocó con Isak. El central tuvo que ponerse una bolsa de hielo, y en los próximos días se verá su estado.

Aún con las dudas sobre el penalti, la siguiente acción polémica llegó en el área del Real Madrid. Januzaj disparó desde la frontal y el balón entró, pero Mikel Merino estaba en la trayectoria de la pelota y, por tanto, en fuera de juego posicional. El linier no tuvo dudas y levantó el banderín, por lo que el colegiado Estrada Fernández lo anuló.

El segundo gol del Real Madrid también llegó con dudas. Benzema recibió un balón alto, se ayudó con el hombro para bajarlo y fusiló a Remiro para el 0-2. El VAR tuvo que revisarlo también, ante la duda de que fuera mano y no hombro, como se señalaba el francés.

Aún hubo tiempo para que la Real se metiese en el partido. A menos de diez minutos para el final, Merino aprovechó un centro de Roberto López para rematar viniendo desde atrás. Courtois no pudo hacer nada. El 1-2 dio algo de esperanza a los txuriurdin, pero fue tarde.

El Real Madrid empezará la jornada 31 al frente de la clasificación de LaLiga.