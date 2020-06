“Más que nunca”, una canción dedicada a papá por Carlos Ruano

El músico salvadoreño, Carlos Ruano, presenta un tema original aprovechando el confinamiento y la cercanía de la celebración del Día de Padre con la canción “Más Que Nunca”, tema que escribió hace 4 años tras la muerte de su papá.

La letra y música es de la autoría de Ruano y los arreglos y producción están a cargo de Pedro Hécurles, pianista de Prueba de Sonido, informó Promusica en un comunicado de prensa.

Carlos Ruano músico con amplia trayectoria en la escena salvadoreña, actualmente se desenvuelve como solista, aunque de vez en cuando realiza proyectos junto a Vibrass Ska Ensamble, Quinto Elemento y Los Jaibols.

Más Que Nunca; un tema que tardó cuatro años en ver la luz, demuestra que la pérdida de un ser querido es un proceso muy difícil de asimilar y Ruano lo ha dejado muy claro como músico y como ser humano en sus publicaciones en redes sociales y que mejor regalo para guardar la memoria de su padre que por medio de una canción.

Puedes escuchar el tema en las redes sociales de Ruano y en su canal de Youtube.

“El 19 de abril de 2016, marca la fecha más triste y dolorosa de mi vida hasta el día de hoy, la muerte de mi amado padre Víctor Manuel Ruano Chávez, quien murió en paz y sin dolor, seguramente como un premio que la vida le daba por su ejemplar estadía en esta tierra; la noche del 10 de mayo de 2016, luego de una triste conmemoración del día de las madres, y después de llorar junto a ella la ausencia de su esposo, me fui a mi casa y nació esta humilde pero sincera canción como símbolo de mi sentir, rabia, tristeza, dolor, amor y sobretodo, buscando alguna explicación que me diga porqué la muerte traicionera no permitió tan siquiera poder decirnos adiós, sirvan estas sencillas palabras como tributo a todos los que como yo lloran la pérdida de su padre y por qué no, la de un ser querido, por siempre mi amor a ti querido papá”, expresó Ruano.