Gobierno de El Salvador reclama a diputados por US$ 250 millones

(CNN Español) — El Gobierno y la Asamblea Legislativa de El Salvador siguen sin lograr acuerdos en las medidas contra el avance del covid-19 y tampoco en los recursos para hacer frente a la pandemia.

El Ministerio de Hacienda expresó este jueves su malestar por el retraso de los diputados en la incorporación de US$ 250 millones del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al presupuesto general, para que el Gobierno pueda hacer uso del dinero que ya fue aprobado y ratificado por la Asamblea Nacional.

“Yo no he venido a confrontar. He venido a dialogar, pero nos frustra la actitud de los diputados. El país necesita los fondos, la salud de los salvadoreños no puede esperar, necesitamos la aprobación completa de este crédito”, aseguró Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda.

Los diputados estudian en la Comisión de Hacienda la distribución de los recursos planteada por el Gobierno, y demandan el compromiso para su uso transparente. “Rindan cuentas y tendrán los votos”, dijo este jueves en el pleno de la Asamblea Margarita Escobar, diputada del Partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

“El Gobierno no da recibos del dinero que está recibiendo y no podemos seguir aprobando más dinero sin saber bien cómo van a ser invertidos”, aseguró este jueves durante la sesión plenaria Rodolfo Parker, diputado del Partido Demócrata Cristiano.

En lo que sí lograron acuerdo los diputados fue en la aprobación de US$ 20 millones, un préstamo diferente al del BID, que serán invertidos en la compra de equipos, insumos médicos y medicina, según las autoridades.

El Gobierno reconoce la necesidad de contar con esos recursos, pero demanda la autorización para el uso de los US$ 250 millones. «No es un dictamen parcial lo que necesita el país. El país necesita que logremos esos financiamientos”, afirmó Zelaya.

Los diputados, sin embargo, dicen que continuará en la Comisión de Hacienda la búsqueda de un acuerdo para incorporar esos recursos al presupuesto.