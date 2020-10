Autoridades verifican el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en unidades del transporte público

Funcionarios que integran el Gabinete Ampliado de Salud se desplazaron en la mañana de este viernes a diferentes puntos de verificación, donde la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), junto a gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT), instalaron controles vehiculares para constatar el fiel cumplimiento de las medidas sanitarias en el transporte Público.

Uno de los puntos fue la zona de la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe. “Nos encontramos verificando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, específicamente durante el abordaje a las unidades del transporte”, explicó el ministro de Salud, Francisco Alabi, quien supervisó las acciones preventivas en este lugar.

En las unidades del transporte, la PNC y el VMT inspeccionaron el uso de mascarilla en pasajeros y conductores, la disponibilidad de dispensadores de alcohol gel para los usuarios, el distanciamiento físico (dos metros entre personas, y una persona por asiento), que no fueran pasajeros de pie, ni comiendo dentro de buses y microbuses.

El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, acompañó la verificación, y aseguró que uno de los objetivos es hacer conciencia a la población y transportistas para que no bajen la guardia en la implementación de las medidas sanitarias, sobre todo porque en los últimos días han aumentado los casos positivos de COVID-19 en todo el territorio.

La jornada fue acompañada por personal de primera línea del Ministerio de Salud, quienes se encargaron de tomar la temperatura a personas y entregar mascarillas, para velar por la protección de la población.

En las cercanías de la Plaza Salvador del Mundo se ubicó otro control vehicular, el cual fue verificado por la directora del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), Nathalie Larreinaga; la presidenta del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), Ligia Gallardo y el director de la Región Metropolitana de Salud, Dagoberto Molina.

“Estamos trabajando de forma interinstitucional para que se cumpla la normativa en el transporte público, con la finalidad de que la población esté resguardada en este momento en el que hay más casos de COVID-19”, dijo la directora de FOSALUD.

La funcionaria dijo que los controles son de gran importancia, sobre todo, por el repunte de casos positivos en días recientes, lo cual podría deberse al irrespeto de los protocolos, por ejemplo, la falta del distanciamiento físico, uso de mascarillas y de alcohol gel.

De igual forma, en la 49 avenida Sur de esta capital, la División de Tránsito de la PNC constató las medidas en buses y microbuses. En este lugar, hasta las 6:30 de la mañana de este viernes, las autoridades habían impuesto seis infracciones de tránsito, tres de ellas por aumento no autorizado al pasaje, otras dos a conductores que no portaban licencia de conducir y otra a un conductor que no respetó el trayecto de la ruta.