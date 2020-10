Inician consultas sobre anteproyecto de ley para la protección de comunicadores salvadoreños

Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales recibieron a representantes de la Mesa de Protección a Periodistas, en el marco del análisis del anteproyecto de Ley Especial para la Protección Integral de Personas periodistas, comunicadores, trabajadores de la comunicación y la información.

La propuesta fue presentada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, con el propósito de que los comunicadores de El Salvador cuenten con una herramienta legal que proteja y tutele sus derechos.

En ese sentido, los delegados de la Mesa de Protección a Periodistas solicitaron su incorporación a la mesa técnica para apoyar en el análisis de la propuesta. Al respecto, el diputado Mario Tenorio (GANA), presidente de la comisión, consideró pertinente el acompañamiento para poder construir la ley. Al tiempo que asume el compromiso de convocarles en el momento oportuno.

Por su parte, la parlamentaria Cristina Cornejo (FMLN) aseguró que este tema «es sin duda muy importante y creo que este no es un tema político, sino de protección y prevención, ya que hay casos no solo de este año; además, se trata no solo de ataque de algunos funcionarios, sino también de violaciones de sus derechos labores».

Entre tanto, la legisladora Eeileen Romero (PCN) se comprometió a «luchar por sus derechos laborales, porque me preocupa el hecho de que tras de ustedes hay familias, niños que necesitan alimento», lo cual hace necesario la aprobación de una herramienta jurídica.

El anteproyecto en estudio tiene a la base la protección de periodistas, comunicadores, trabajadores de la comunicación, de la información, mediante el diseño, formulación e implementación de políticas públicas, protocolos, medidas y mecanismos administrativos o legales.

Sobre esa base, se establece la creación de un ente coordinador para velar por la correcta aplicación de los preceptos contenidos en la normativa: Mesa para la Protección de Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados a la Información, la cual tendrá carácter interinstitucional y contará con la representación de diversos sectores de la sociedad tanto estatales como privados, siempre que estén relacionados al ejercicio del periodismo y la comunicación en El Salvador.