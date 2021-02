Proponen que delito de enriquecimiento ilícito que cometan funcionarios o empleados públicos sea imprescriptible

Una moción para reformar la Constitución y que el delito de enriquecimiento ilícito que cometan los funcionarios o empleados públicos sea imprescriptible; fue promovida por el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce, con el respaldo de cerca de 32 diputados más, según declaró el parlamentario durante la Sesión Plenaria.

“Espero que se sumen la mayoría de diputados a este esfuerzo. Este -el enriquecimiento ilícito- es un mal que ha venido arrastrando el país por décadas y décadas a donde, no es que le roben al Estado, le roban a los más pobres cuando no se invierten los recursos en función de la gente que más lo necesita, me refiero a educación, salud y la construcción de infraestructura básica para el desarrollo del país”, acotó el presidente Ponce.

La enmienda propuesta plantea la necesidad de modificar el último inciso del artículo 240, el cual, actualmente, únicamente detalla que los juicios por enriquecimiento sin causa justa solo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento.

La moción en cambio expresa que, “el delito de enriquecimiento ilícito sin causa justa que cometan los funcionarios o empleados públicos es imprescriptible y por consiguiente, pueden ser perseguidos en cualquier tiempo, aún cuando aquellos hubiesen cesado en sus funciones”.

A ese respecto, la pieza destaca que es preciso adoptar todas las medidas necesarias para investigar y llevar ante la justicia a todos aquellos funcionarios o ex funcionarios, empleados o ex empleados públicos que sin causa razonable se apropiaron indebidamente de bienes del Estado, incrementando de esta manera su patrimonio sin poder justificarlo.

Esta moción y propuesta de Acuerdo de Reforma Constitucional fue enviada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su respectivo análisis, y deberá ser estudiada junto a otros expedientes similares.