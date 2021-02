Salvadoreña forma parte de la exitosa misión de la NASA en Marte

Por: Mey Lyn Mitteenn | La Opinión

Carina Umaña, de 34 años de edad, formó parte del grupo de trabajo de la NASA que hizo historia esta semana al lograr llevar un ‘rover’ a Marte.

La oriunda de Santa Ana, El Salvador, trabaja en Jet Propulsion Laboratory (JPL), que se encuentra en Pasadena y que siguió el proceso de la misión Perseverance que llevó de manera exitosa este vehículo de exploración espacial al Planeta Rojo.

Ella dice que cuando vio aterrizar el dispositivo no pudo contener las lágrimas de emoción y confiesa que fueron casi tres años y medio de trabajo para hacerlo realidad.

Umaña cuenta que empezó a estudiar justicia criminal en Pasadena City College (PCC). “Solo por curiosidad tomé una clase electiva de electrónica y así me enamoré [de esta profesión]”, revela.

Hoy es técnica de desarrollo electrónico (electronic development technician) en el equipo de NASA. Es decir, que trabaja construyendo la parte electrónica de los prototipos.

“Los ingenieros son los que se encargan de investigar y diseñar. Vienen conmigo y me dicen: ‘¿Crees que puedas hacer funcionar esto?’. Entonces busco las partes y lo construyo”.

Umaña llegó a Estados Unidos a los 3 años de edad. /Cortesía

“Me siento muy orgullosa. No todos tenemos esa oportunidad de trabajar en un lugar como JPL. Es algo increíble, porque son proyectos en los que tenemos solo una oportunidad [para que salgan bien]”, explica Umaña.

A los jóvenes latinos que quisieran trabajar en esa carrera, les dice que “no se den por vencidos porque el que quiere lo alcanza, hay que tener paciencia y ser perseverante”. Incluso indica que hay ingenieros que han solicitado entrar a la entidad “más de 200 veces”. “Hay que insistir”, expresa convencida.

Carina opina que es importante tener representación latina en instituciones de peso, como en su caso en NASA: “Hay que creer en uno mismo. A veces de donde venimos no hay oportunidades”.

Ella es mamá de tres pequeños y al preguntarle si le da el tiempo de desarrollar su rol de madre y hacer historia como profesional dice que “sí, que todo se puede… Una como mujer siempre tiene el poder de hacer todo”.

Y agrega que no hay que creer que porque uno tiene bebés ya no se puede. “Siempre hay una manera de hacer las cosas. Uno de mujer ¿qué no puede hacer?, somos invencibles”, dice entre risas.

¿Qué se envió al Planeta Rojo?

El Perseverance es un vehículo de exploración, algo así como un todoterreno para navegar en el espacio. Despegó de la Tierra hace más de seis meses y, después de viajar casi 300 millones de millas, llegó a Marte el último 18 de enero.

El objetivo es explorar y ver si hay microfósiles e indicios de vida pasada en el lugar, reportó CNN. Eventualmente se planea recoger muestras de rocas y suelo; además, grabar audios durante los meses que el astromóvil permanezca en el lugar.