Samsung lanza nueva línea de monitores 2021 de alta resolución

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció su nueva línea completa 2021 de monitores de alta resolución. La cartera de este año ofrece una calidad de imagen realista y mayor comodidad con un diseño ergonómico avanzado, convirtiendo estos monitores en el complemento perfecto para cualquier espacio de trabajo o configuración en el hogar.

Diseñados para satisfacer las necesidades de las empresas y de los consumidores individuales de hoy que requieren una calidad de imagen excelente y un diseño cómodo y ergonómico, Samsung ofrece 12 monitores de alta resolución diferentes en tres series: S8, S7 y S6. Todos los modelos proporcionan más de 1 mil millones de colores para una imagen vívida y vibrante, perfeccionada por la tecnología HDR 10. Las pantallas presentan colores intensos y claros a través de un amplio ángulo de visión de 178 grados diseñado para entornos de trabajo profesionales, brindando una experiencia de visualización sin concesiones desde cualquier ángulo.

“A medida que la demanda de monitores de mayor resolución continúa aumentando, Samsung planea continuar liderando el mercado al presentar nuevos productos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes”, dijo Hyesung Ha, Vicepresidente Senior de Negocios de Pantallas Visuales de Samsung Electronics. «Nuestra línea de alta resolución 2021 ofrece una calidad de imagen deslumbrante y potencia un rendimiento perfeccionado, al paso que garantiza la comodidad del usuario con un diseño optimizado y ecológico».

Aval de cuidado visual y eficiencia energética

Todos los monitores cuentan con la certificación Intelligent Eye Care de TUV Rheinland, el primero en la industria en recibir este reconocimiento. La tecnología de cuidado ocular Imagen Adaptiva optimiza la calidad de la imagen para cualquier entorno de visualización al ajustar automáticamente el brillo y la temperatura del color en respuesta a las condiciones de la habitación. Esto garantiza la experiencia de visualización más cómoda en cualquier entorno, reduciendo la fatiga visual incluso después de un uso prolongado. En estos monitores también puede activarse el modo de protección ocular especial para reducir las emisiones de luz azul que pueden causar fatiga visual, y Flicker Free, que protege los ojos del usuario de cualquier parpadeo en la pantalla.

La línea también ha sido reconocida por su eficiencia energética gracias a la tecnología Eco Saving Plus, además de recibir tres certificaciones: la de pantalla de Swedish Confederation Of Professional Employees (TCO) para productos sostenibles de próxima generación; la de etiqueta ecológica de Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) para productos electrónicos y una certificación Energy Star para productos que ahorran energía. La tecnología Eco Saving Plus reduce hasta 10% del consumo de energía ajustando el brillo de las secciones negras de manera automática mientras mantiene una calidad de imagen brillante y vívida.

S6: simples y continuos para cualquier configuración

La serie S6, que es la que estará por los momentos llegando a la región, está disponible en 32 pulgadas, y admite no solo la resolución QHD (2,560×1,440), sino también las funciones PBP (Imagen por imagen) y PIP (Imagen en imagen), lo que habilita a los usuarios a realizar múltiples tareas sin esfuerzo y de manera eficiente. Los monitores S60UA pueden usarse con la tecnología Daisy Chain, que permite una pantalla múltiple extendida y reproducción de pantalla, sino también el cable LAN (compatibilidad RJ45), transformando el monitor en un Docking Station Hub. La funcionalidad Wake On Lan (WOL) integrada hace que la computadora conectada se encienda de forma remota desde otro dispositivo.

La serie S6 también es compatible con funciones de giro, inclinación y rotación personalizables, lo que da la facilidad a la persona de encontrar su ángulo de visión perfecto, al girar la pantalla e incluso hacerlo entre los modos vertical y horizontal. El diseño prácticamente sin bordes permite a los usuarios a mantenerse concentrados en su trabajo, y ofrece una conveniente función de inclinación.