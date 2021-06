«Estoy traumatizada»: el testimonio de Britney Spears sobre la tutela de su patrimonio

(CNN Español) — En una audiencia pública en la corte de Los Ángeles, Britney Spears ofreció su testimonio de forma virtual —por teléfono— sobre la prolongada batalla por la tutela de su patrimonio, que quedó bajo control de su padre bajo orden de la corte en 2008.

La estrella de pop de 39 años, se dirigió a la juez de la Suprema Corte, Brenda Penny y solicitó suspender a su padre, Jamie Spears, como tutor de su patrimonio estimado, el año pasado, en US$ 60 millones.

Spears habló durante más de 20 minutos mientras leía una carta, y durante su audiencia expresó su enojo, frustración y tristeza por su actual curatela ordenada por la corte.

«Le dije al mundo que estoy feliz y que estoy bien», dijo la cantante sobre el arreglo que ha estado vigente durante casi 13 años. «Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir», continuó.

Durante la audiencia Spears dijo: «Han pasado muchas cosas desde hace dos años, la última vez que estuve en la corte. No he vuelto a la corte porque no sentí que me escucharan». Spears continuó diciendo que sintió que se había visto obligada a ir de gira en 2018 y actuar en Las Vegas durante su residencia.

Tras anunciar la públicamente que pausaría sus presentaciones, Spears dijo este miércoles que le recetaron litio en contra de su voluntad.

«Es una droga fuerte. Puedes dañarte mentalmente si lo tomas por más de 5 meses. Me sentí borracha, ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. Me tenían con seis enfermeras diferentes».

La cantante criticó cómo su familia, incluido su padre Jamie Spears, ha manejado su tutela y ha respondido a sus preocupaciones sobre su cuidado.