Romeo, periodista y escritor, necesita de una mano amiga

Por El Metropolitano Digital

Solidario y altruista por convicción, son dos características fundamentales que siempre han acompaña al periodista y escritor salvadoreño, Romeo Molina, quién para él, ahora su vida ha dado un “giro inesperado” tras sufrir un padecimiento que poco a poco desvanece la fuerza de su visión y por lo cual necesita la ayuda de una mano amiga, con el objetivo de poder operar sus dos ojos a corto plazo.



Molina reveló que padece de diabetes, una condición de salud que en los últimos meses ha incrementado los problemas visuales y provocado otros daños en su visión.



“Estoy quedando ciego….a veces las tormentas no cesan, después de ser despedido de Grupo Megavisión (Codigo 21), la diabetes ha ido haciendo destrozos en mí, me ha provocado daños en la retina y cataratas; según los médicos deben operar antes de un mes, más allá será demasiado tarde, quedaría ciego, me urge apoyo para seguir viendo la luz y cumpliendo con nuestras misiones de amor. Saben amigos nunca he tenido tanto miedo como el que siento ahora” escribió el colega periodista.



A la fecha se ha iniciado con una campaña para ayudar al escritor salvadoreño y periodista, quien necesita recolectar al menos 3 mil dólares para realizarse un tratamiento, a fin de realizar una operación que ayude a mejora su visión.

Un periodista solidario y escritor reconocido



Romeo Molina, es originario de la ciudad de Berlín en el departamento de Usulután, cuenta con una larga trayectoria como periodista, destacándose con su labor en diferentes medios de comunicación, su pasión por las letras es una historia que ha marcado toda su vida.



“Fui apasionado de las letras desde pequeño, comencé a ganar concursos de cuentos y poesía a los 8 años y fue ahí donde descubrí que podía prepararme para la literatura, porque creo que para poder escribir hay que tener una preparación con respecto a los lectores. Fue ahí donde nació esa pasión por escribir, en las casas de la cultura de la ciudad” contó durante una entrevista.



Hasta la fecha se contabilizan al menos 38 obras de la autoría de Molina en diferentes géneros literarios; poesía, cuentos, relatos, historia y el más fuerte para él de todos, es la novelas.

Su incursión por el mundo de la literatura también lo ha llevado a viajar a la ciudad de New York, en los Estados Unidos de Norteamérica, esta oportunidad que también le ha permitió trabajar para reconocidos medios de comunicación de la nación norteamericana.

Luego de viajar a la nación americana, a su regreso por El Salvador, paso a formar parte de las filas del Grupo Megavisión en el canal 21 donde se desempeñó como guionista del programa popular Código 21.



Sus obras fueron reconocidas a nivel nacional e internacional, incluso recibiendo importantes reconocimientos a su labor social y literaria, en Boston Massachusetts. Algunas de sus obras guardan un lugar especial en el seno de la Biblioteca Nacional de El Salvador.



En su hoja de vida, además de su amor la literatura y las letras, también sobresale su labor altruista y benéfica que se ha plasmado con la creación de la Fundación “Los Poetas del Bien” que impulsó con la visión de atender personas de escasos recursos económicos y que sufren enfermedades graves y que fue impulsada con la visión de mitigar sus necesidades.