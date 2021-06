Solidariton: Hemos mejorado la vida de muchas personas durante el impacto de la pandemia

El Metropolitano Digital

La pandemia del COVID-19 puso al mundo de rodillas, una enfermedad silenciosa que causó la muerte de millones de personas mientras que otras sobrevivieron para contar lo sucedido; muchos también quedaron con graves secuelas físicas, emocionales y psicológicas de aquella enfermedad letal que parecía invadir al universo entero poco a poco, como sacada de un cuento de ciencia y ficción.



Todas las naciones sufrieron los embates de aquel virus, que muchos escuchaban tan lejos a través de las noticias, pero que también golpeó con mucha fuerza a El Salvador. Este escenario en nuestro país, vio nacer la historia del movimiento Solidaritón, cuyo principal propósito fue brindar asistencia y ayuda solidaria a cientos de familias salvadoreñas afectadas de forma directa, tras la emergencia sanitaria generada por la covid.



A principios de marzo de 2020 la pandemia del coronavirus comienza a impactar la región centroamericana y El Salvador registraba sus primeros casos del virus de Wuhan (lugar de China donde se originó el virus), que se cobraba la vida de muchos salvadoreños mientras que las políticas por parte del Gobierno comenzaban a endurecer para poder frenar el contagio de la enfermedad de la cual científicamente poco o nada se sabía.



El punto de partida de Solidariton comenzó a raíz del establecimiento de la cuarentena en el país, estando bajo resguardo estricto, Juan Carlos Safie, conocido popularmente en las redes sociales como “Dino”. Las voces de ayuda y solidaridad de los ciudadanos afectados en los centros de contención fueron escuchadas por el joven quien tomó la batuta de la causa y pensó que junto al grupo cristiano “Totus Tuus” podían tomar fuerza para utilizar las redes sociales y apostarle a la misión de ayudar a quienes necesitaban de una mano amiga.

La travesía inició sin imaginarse la magnitud que causaría el proyecto en los momentos más críticos para el país y para los salvadoreños quienes sufrían la tragedia de una pandemia que marcaban las páginas de la historia de la nación. Surgió una actividad masiva por parte del movimiento con la utilización de sus redes sociales para solicitar apoyo a la comunidad digital que de forma inmediata respondió logrando llevar beneficio en un primer momento a los centros de contención donde se llevo diariamente alimentos y artículos de primera necesidad a los ciudadanos afectados.

Las dimensiones del proyecto fueron alcanzado formas diferentes, frente a la falta de transporte público en el país, Dino y sus colaboradores, nuevamente hacen un llamado a los voluntarios en las plataformas digitales para organizarse poniendo en marcha “SolidariRide” y así brindar movilidad a poblaciones vulnerables que necesitaban llegar a sus tratamientos médicos en diferentes hospitales por diferentes padecimientos, recibir tratamientos por cáncer, hemodiálisis, acudir a sus citas médicas o recibir otros servicios del área de salud.



Este 1 de junio, el movimiento Solidaritón, sienta un precedente beneficiando a más de 17 mil familias salvadoreñas, contando con el apoyo de importante empresas como Digicel, Superea, Tuyo APP,Tiendas Galo, Chivisimo, Vainilla Spoom, El Peche Cosme, sin embargo en el camino se han sumado otras instituciones u organizaciones como Yo Hago, FUSATE; el Hogar Padre Vito Guarato, Fundación Margoth, Teletón, como personalidades entre las cuales se destacan Luciana Sandoval, Arminda Rivera, Máx Granillo y Héctor Raúl Silva, Rolando Duarte, todos amigos solidarios quienes creyeron en la iniciativa de ayudar aquellos que pedían agritos una ayuda desinteresada.

“De las cosas que me han marcado durante este año han sido cada una de las personas a quienes se les han ayudado, cada abrazo, cada una de esas personas vulnerables a quienes se les hemos podido ayudar, el caso de doña tere de Apopa quien la conocí saliendo del Hospital Nacional Rosales me marco. A ella la llevamos a su casa a través de nuestro transporte gratis pues había decidido abandonar su quimioterapia porque no podía pagar el transporte ni las medicinas, nosotros logramos asumir los costos de sus últimas quimioterapias; le brindamos el transporte como el costo de sus medicinas, los alimentos, hoy doña tere ha superado el cáncer y haber salvado una vida pues no tiene precio como el hecho de recordarle que no estaba sola”, cuenta con alegría Juan Carlos Safie.



En este andar del movimiento- los beneficiados-también han sido testigos del desarrollo de otras obras sociales como la reconstrucción de viviendas y la creación del emprendimiento llamado el “Bazar Solidario” que se suma a las acciones antes descritas sin embargo se viene una paso importante.

Solidaritón busca convertirse en una fundación contando con una red de más de 50 voluntarios en todo el país quienes hoy por hoy se encuentran activamente trabajando en cuatro proyectos: el SolidariRide, Revitaliti, Resurgir y Emprendedurismo, todos encaminados a brindar servicio a la población.



“Hemos mejorado la vida de muchas personas, construimos hombro a hombro 6 casas y creamos un programa de emprendimiento llamado el “Bazar Solidario”, hemos implementado rutas solidarias donde brindamos alimentación a quienes más lo necesitan y a la fecha hemos repartido más de 15 mil canastas básicas”, expresa su impulsor principal al reconocer que su corazón late con mucha fuerza al saber que ha vale la pena todos esos momentos duros durante la pandemia si al final se pudo llevar mucha ayuda a la gente que lo necesitaba.