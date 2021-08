Nicaragua: La Prensa suspende edición impresa por bloqueo a papel

Por La Voz de América

MANAGUA – El periódico La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, anunció este jueves la circulación de sus últimos ejemplares impresos, tras un nuevo bloqueo a sus insumos por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Directivos del último periódico de alcance nacional que queda en el país señalaron que la institución correspondiente no autoriza la entrega del papel desde hace varias semanas, por lo que suspenderán temporalmente la circulación del diario.

Explicaron que el trámite para la liberación del papel se frena cuando la empresa solicita una exoneración de impuestos establecidos en la Constitución de Nicaragua para los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos.

“Una vez más, la dictadura Ortega-Murillo nos ha retenido el papel. Mientras no liberen nuestros insumos no podremos circular en edición impresa”, denunció el diario en su portada de este jueves con el titular: “La dictadura retiene nuestro papel, pero no puede ocultar la verdad”.

Tras el cierre del periódico El Nuevo Diario en septiembre de 2019 “debido a circunstancias económicas, técnicas y logísticas”, La Prensa, con más de 90 años de existencia, se mantuvo como el último diario crítico al gobierno del presidente Daniel Ortega, quien busca reelegirse nuevamente en los comicios de este 7 de noviembre.

Bloqueos frecuentes desde 2018

Entre 2018 y 2019, la Dirección General de Aduanas retuvo más de 92 toneladas de papel al diario La Prensa de Nicaragua. Foto archivo Houston Castillo.

Los bloqueos contra el periódico se hicieron frecuentes de 2018, cuando comenzó la crisis sociopolítica en Nicaragua que dejó más de 300 muertos y 100.000 exiliados.

Entre 2018 y 2019, la misma Dirección General de Aduanas retuvo más de 92 toneladas de papel periódico, así como tinta, correas y otros materiales para la impresión del diario. Sin embargo, después de 500 días de bloqueo, los materiales fueron liberados por gestiones del nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag.

En ese entonces, el periódico hizo drásticos cortes de personal en su sala de redacción y redujo la cantidad de hojas y ejemplares de su circulación.

“Mientras la DGA mantenga secuestrado el papel, La Prensa seguirá informando a través de su plataforma digital. Una vez que aprueben la exoneración, los ejemplares volverán a circular a nivel nacional”.

Periodismo en crisis en Nicaragua

Fachada del edificio del diario La Prensa en Managua, Nicaragua. Foto Houston Castillo, VOA.

Si bien la represión del Gobierno nicaragüense contra el periodismo independiente ha sido más visible desde hace tres años, periodistas y dueños de emisoras locales y comunitarias sostienen que los actos de represión son históricos en el país y ganaron fuerza con la llegada de Ortega al poder en 2007.

Apenas un mes después del retorno de Ortega, la vocera del gobierno y esposa del mandatario, Rosario Murillo, estableció la llamada “Estrategia de Comunicación.

Para lograr esa pureza, dijo, informarían únicamente por los medios creados por el gobierno sandinista. Desde entonces, se prohibió el acceso de la prensa independiente a conferencias de instituciones estatales e incluso a los eventos de los poderes del Estado.

Por otro lado, el oficialismo ha dicho que en Nicaragua se respeta la libertad de prensa, no obstante, ha advertido que “no se puede desde un medio difamar a quien sea”.

En ese sentido aprobó una Ley de Ciberdelitos, la cual impone cárcel a quien el gobierno considere que “emita noticias falsas o que causen angustia o zozobra en la población”.