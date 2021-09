Instalan 800 puestos provisionales para afectados de incendio en mercado San Miguelito

La Alcaldía de San Salvador comenzó la delimitación de al menos 800 puestos provisionales que serán distribuidos por sectores (flores, bazares, mariscos y carnes, frutas y verduras y cocinas) para los vendedores afectados por el incendio del mercado San Miguelito. Posteriormente, se instalarán estructuras desmontables en los pasajes María Auxiliadora, 21 calle oriente, pasaje Lindo, avenida España y la 2ª avenida norte conocida como avenida Mons. Oscar Arnulfo Romero.

“Nos encontramos señalizando algunos sectores en la zona perimetral del mercado San Miguelito para brindarles ese espacio para que puedan vender en esta temporada que para ellos es muy especial. El fin de año representa el mayor ingreso en el transcurso de los 365 días del año”, detalló el alcalde capitalino, Mario Durán.

La comuna capitalina concluyó la remoción de escombros durante el fin de semana y continúa el lavado de las instalaciones este día. Se espera que en las próximas horas expertos realicen evaluaciones técnicas sobre la condición del inmueble y del sistema eléctrico para luego determinar si la estructura requiere de reparaciones o demolición total.

También se informó que los vendedores perjudicados serán exonerados del pago por uso de los locales del mercado desde el día que ocurrió el incendio.

“El Alcalde ha dado una instrucción de que a ellos no se les cobre ya que no se está haciendo uso de los puestos por el siniestro que ha pasado. No se les va a cobrar absolutamente nada, incluyendo los puestos temporales. Ellos han dejado de usar los puestos y, por lo tanto, a partir de esa fecha no se les va a facturar el cobro”, explicó German Muñoz, Director de Desechos Sólidos.

La municipalidad mantiene habilitada una Oficina de Información en la Delegación Distrital 1 donde se brindan reportes actualizados sobre la habilitación de los puntos de venta provisionales y la reconstrucción del mercado.

Asimismo, se adecuó espacios para que los vendedores reciban información sobre las líneas de crédito que han habilitado instituciones financieras públicas y privadas para que puedan reactivar sus negocios.