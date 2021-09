Vivienda reubica en apartamentos a 63 familias de la comunidad El Espino

El Ministerio de Vivienda reubicó a las 63 familias de la comunidad El Espino en un proyecto habitacional de altura, saldando así la deuda histórica a los grupos familiares que optaron por instalar estructuras de lámina, madera y plástico sobre la zona verde del bulevar Cancillería.

El carril que se mantuvo cerrado durante más de tres años será recordado como un lugar de refugio para las familias de la comunidad El Espino, cuya realidad ya fue transformada mediante un modelo de ayuda y cuota justa creado por el Ministerio de Vivienda.

En febrero de este año, iniciaron los traslados de las familias a los nuevos apartamentos, en la medida en que se construían los edificios A, B, C y D; el miércoles pasado, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó los apartamentos a las últimas familias que quedaban en la zona verde del mencionado bulevar y verificó la mudanza de sus pertenencias.

¡Misión cumplida, Comunidad El Espino!💪



Las 63 familias que sufrieron la negligencia del pasado y por necesidad vivieron en el Bulevar Cancillería, ya están reubicadas en sus nuevas viviendas; y este día, habilitamos el paso vehicular en la zona. pic.twitter.com/FOXqqBSKJh — Secretaría de Comunicaciones 🇸🇻 (@ComunicacionSV) September 3, 2021

“Ahora, todas las familias cuentan con un lugar adecuado y digno para vivir, por eso son de ustedes, quienes este viernes 3 de septiembre están entregando este lugar”, dijo la ministra de Vivienda en un acto celebrado en la zona donde residían estos salvadoreños.

La funcionaria agradeció la ayuda de los cooperantes de Gente Ayudando Gente, New Story y The Fuller Center for Housing, por el apoyo y la confianza; al tiempo que destacó la labor de las cuadrillas del Sistema de Vivienda y de privados de libertad del Plan Cero Ocio de la Dirección General de Centros Penales.

“La calle no fue cerrada por capricho, fue cerrada por necesidad, para que no arrollaran a sus hijos. Eran madres preocupadas porque sus hijos no tenían un lugar digno, pero, eso es parte del pasado, es momento de pasar la página y les decimos ahora ya tienen solución”, añadió la ministra.