Ricky Martin: «Yo no me he hecho nada en la cara, se los juro»

Esta semana Ricky Martin se convertía en la comidilla de las redes sociales después de una aparición en televisión en la que su rostro se veía un tanto extraño. El artista aparecía sin marcas de expresión y su cara parecía estar inflamada, algo que hizo correr los rumores de que se había sometido a una cirugía o de que se había pasado con el bótox. El cantante ha querido responder tras todo el revuelo y no solo lo ha negado, sino que ha explicado qué fue lo que le pasó ese día.

Y es que las imágenes mostraban a un Ricky Martin bastante cambiado, algo que hizo que internet se llenase de comentarios lamentando que hubiese caído en la trampa que querer rejuvenecerse logrando un resultado desastroso.

Los memes no dejaron de aparecen en Twitter y los vídeos de fans simulando que lloraban y preguntándose el porqué de su decisión invadieron Tik Tok e Instagram. Por eso, Ricky Martin ha creído oportuno aparecer en sus redes sociales y explicar qué fue lo que pasó aquel fatídico día.

“Hola, hola familia, ¿cómo están? Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados, preocupados porque supuestamente m he hecho algo en la cara”, comienza diciendo en sus stories, grabándose en un primer plano, para rematar con un “y no me he hecho nada en la cara, te lo juro”.

Para demostrarlo, Ricky Martin se señala el rostro diciendo “mira, tengo líneas”. A continuación, hace referencia a los tratamientos estéticos que se le han atribuido a lo largo de estos días. “Si me pongo botox, si me pongo fillers, se lo hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder”.

Entonces, ¿por qué se le veía el rostro tan extraño el día que atendió a la prensa? Él mismo lo explica. “Pero ese día, el día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde, nada, simplemente me inflamé.”, ha relatado.

Ricky Martin se somete a una operación de estética REDACCIÓN / Otras Fuentes

“Pero fuera de eso fue un día normal, eso sí, no quise cancelar las entrevistas, con toda mi inflamación lo hubiese hecho para no tener que estar hoy haciendo este video, pero que está todo bien”, ha recalcado ante sus millones de seguidores.

“Insisto, mi vida esta normal, estoy muy saludable, los conciertos están de p*** madre, pero nada, no hay nada…”, termina diciendo mientras hace diversos gestos y muecas con la cara para demostrar que se le siguen marcando las arrugas y las líneas de expresión.