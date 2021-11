Cuenta atrás para el Balón de Oro 2021: las estrellas desvelan su ganador final

Álvaro Roca | Marca

El próximo 29 de noviembre se dará a conocer el ganador del Balón de Oro 2021 en una esperadísima gala. France Football desveló los 30 candidatos a llevarse el prestigioso galardón entre los que destacan cinco nombres por encima del resto: Leo Messi, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, N’Golo Kanté y Jorginho.

Lo mediático de este premio ha provocado la reacción de futbolistas y deportistas en general sobre su favorito a levantar el balón más famoso del mundo. Opiniones para todos los gustos y de todos los colores que dejan muy a las claras que estamos, posiblemente, ante la edición más igualada que se recuerda.

El mito del fútbol y uno de los delanteros más letales de la historia tiene claras sus preferencias.»Sin duda, mi candidato para el Balón de Oro es Benzema. El mejor delantero, nivel brutal durante 10 años y campeón por encima de todo. ¿No os parece?»

El central italiano de la Juventus barre para casa y elige a Jorginho como ganador. «Espero que gane el Balón de Oro porque es un amigo y sentiré ese premio tan mío como italiano. Fue clave en nuestro esquema y hemos ganado muchos partidos gracias a él. Siempre he considerado a Jorginho un gran jugador después de los dos primeros entrenamientos que tuvimos juntos. Pero con Mancini ha evolucionado y es un jugador top.»

DE BRUYNE

El centrocampista del Manchester City señaló a Lewandowski por su trayectoria en las dos últimas temporadas. «Mirando en un período de dos años, porque el año pasado no hubo, yo le daría el Balón de Oro a Lewandowski».

PIQUÉ

El central del Barça le confesó a Ibai Llanos su preferencia para ganar este año. «¿Balón de Oro? Si optan por los criterios del premio, entonces Messi ganará. Si va para el jugador que es el mejor del mundo, también lo hará Messi».

ZIDANE

Zidane habló en TeleFoot y tiene claro para quien debe ir el galardón. «Karim está en un nube. Yo le daría en Balón de Oro. Se lo merece. Es un jugador increíble, tuve el gran honor de entrenarlo. Sabe hacer todo en el campo. Está por encima y espero que pueda ser recompensado con este Balón de Oro».

VERRATTI

El centrocampista del PSG abre dos vías y se resiste a elegir. «Hay que aclarar la elección entre Jorginho y Messi: si se lo damos a alguien que lo ha ganado todo en Europa, Jorginho. Si se lo damos al más fuerte de todos, al que entretiene a millones de aficionados en cada partido, incluyéndome a mí, entonces Messi siempre lo ganará mientras juegue», manifestó en la Gazzetta dello Sport.

POCHETTINO

El actual entrenador del PSG tampoco tiene dudas a pesar de entrenar a muchas de las grandes estrellas del planeta. «A Messi. Y si no entrenara a Messi, diría a Messi. Sin ninguna duda. Lewandowski tendría que estar, segundo, y tercero pondría a Cristiano», aseguró en el Partidazo de COPE.

LEBOEUF

Frank Leboeuf, campeón del mundo con Francia en 1998, pide que Messi no sea el elegido. «En 2000 y 2006, Zidane no consiguió el Balón de Oro a causa de dos expulsiones. Messi vio una tarjeta roja en la Supercopa de España por un puñetazo. Eso cuenta. Si no se lo dimos a Zizou, no deberíamos dárselo a Messi».

DE ZERBI

El entrenador del Shakhtar Donetsk se decanta por Benzema «sin duda». «Para mí, desde hace años, es el delantero centro más fuerte de todos. Por encima de Lewandowski. Yo me decanto por Benzema».

PEDRI

La perla azulgrana, también nominado para el Balón de Oro, tampoco tiene dudas y señala sin dudar a Messi. «Eso es algo que no me corresponde a mí decidir, estoy seguro que las personas que lo deben hacer sabrán escoger a quién se lo merece. Pero si tuviera que elegirlo yo, siempre he dicho que para mí Leo es el mejor».

NADAL

La leyenda del tenis español, conocido seguidor madridista, publicó un mensaje en las redes sociales apoyando la candidatura de Benzema «Mi admiración como jugador, el compromiso con el deporte y profesionalidad a su edad. Suerte y mi apoyo para el Balón de Oro de 2021″.

PUBLICIDAD

RAFA MÁRQUEZ

El ex jugador del Barça sorprendió al no elegir a Messi como el ganador en una entrevista en El Chiringuito. «El mejor de todos los tiempos es Pelé, aunque no le vi jugar, pero por todo lo que ganó, cómo marcó al fútbol y su trascendencia. Y para el Balón de Oro este año se lo daba a Lewandowski. Si no fuera para él estaría entre Leo y Benzema, pero es muy difícil preferir a uno de esos dos».

IAGO ASPAS

La gran estrella del Celta de Vigo también se ‘mojó en los micrófonos del El Partidazo. Elogia el actual estado de forma de Salah, pero se acaba decantando por el polaco del Bayern. «Me gusta mucho Benzema, pero se lo daría a Lewandowski».

KOEMAN

El ya ex entrenador del Barça apoya al que fuera su gran estrella. «Messi es el principal candidato por su gran temporada y por ganar la Copa América. Para mí, es el máximo favorito este año».

NAGLESMANN

El entrenador del Bayern no sorprendió a nadie al elegir a Lewandowski como el ganador final. «Habría merecido el Balón de Oro el año pasado y, en mi opinión, también tiene que ganarlo ahora ya que ha jugado de manera más consistente que nadie durante los últimos tres años».

LUIS SUÁREZ

Luis Suárez, leyenda del fútbol y único español con un Balón de Oro, se mostró contundente en los micrófonos de Carrusel Deportivo. «¡A ese Lewandowski denle el Balón de Oro, coño! Si no, le regalo el mío!»

EVRA

El ex lateral francés del United normalmente suele nadar en la polémica y esta vez tampoco ha sido diferente al descartar a Messi. «Estoy totalmente en desacuerdo. En mi opinión, este Balón de Oro es para Kanté o Jorginho, que lo merece. No entiendo por qué la gente dice: ‘Solo es un mediocampista’. Lo ganó todo. Y no solo es que ganó, sino que participó mucho en estos triunfos. En mi opinión, es una injusticia. Estoy harto de dárselo a Leo Messi. ¿Qué ganó en el año? OK, la Copa América, pero con el Barcelona, ¿qué ganó? Jorginho ganó trofeos. Así que para mí es una injusticia total».

ROBERTO CARLOS

El ex lateral brasileño del Real Madrid se declara un enamorado de Benzema al que daría el Balón de Oro 2021. «Aunque él estuviera en cualquier otro equipo del mundo… mi Balón de Oro sería Karim. Top de los tops».