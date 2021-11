VIDEO | Christian Nodal rompe el silencio sobre su presunto veto: «es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud»

Yahoo! | Agencia México

El intérprete de «Botella tras botella» reapareció en redes sociales para dar a conocer su postura respecto a las especulaciones y el presunto veto a su carrera por parte de Universal Music.

Tras varios días en los que se difundieron la serie de restricciones que la disquera solicita para el cantante, incluyendo la prohibición de colaboraciones con otros intérpretes como la propia Belinda, es que el músico decidió explicar por medio de un video que está pasando en realidad.

«Quería que me ayuden a difundir este video porque es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza ¿ok?, yo tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal sean denegadas, ósea que no existe tal veto, es falso, yo no tengo ningún contrato vigente con Universal», aseguró.

Con semblante tranquilo y actitud firme, el cantante compartió los motivos por los que considera que la empresa en la que trabajó durante varios años, ahora está buscando la manera de obstaculizar su carrera.

«Realmente lo que están haciendo es que a la fuerza, como yo no quise firmar un nuevo contrato, están metiendo todo este circo de los medios y de redes sociales contra mí y se me hace una injusticia por qué yo he entregado… mis cinco años de carrera los he hecho limpio (…) Universal pues, no quería que me les fuera y sacaron todo esto a la fuerza ¿ok?, todo este circo no existe, yo no tengo ningún veto», reveló.

Aclarando que legalmente puede hacer uso de toda su música y tiene permitido trabajar con quien él quiera, Christian se mostró más optimista y fuerte que nunca.

«Hay Christian Nodal para rato, le pese a quien le pese, no van a poder parar mi música ni nada que tenga que ver con mi carrera, esperen muy pronto música nueva».

Finalmente el prometido de Belinda aprovechó para agradecer el apoyo de sus seguidores y pedirles un favor especial.

«Gracias por todas las bendiciones que han traído a mi vida, les agradecería mucho que me ayuden a difundir este mensaje porque mucha gente todavía piensa que está pasando y que es realidad lo que se ha dicho en los medios, está es la realidad, lo que quería hacer Universal no se puede, no va a ser posible, yo también quiero muchas cosas y no», concluyó.