Verifican venta de medicamentos en mercados para identificar producto falsificado y de contrabando

La Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) desarrolló este miércoles una inspección en los negocios ubicados en el Mercado Municipal de Santa Tecla, en La Libertad.

El despliegue de este día, que también se lleva a cabo a escala nacional, tiene como propósito verificar que no se estén distribuyendo medicamentos vencidos o que no cumplan los lineamientos establecidos por la DNM y, en consecuencia, no estén autorizados para su comercialización al público.

Durante el operativo, en el que también participaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), fue decomisado producto falsificado y, también, que es propiedad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), cuya comercialización está prohibida. También medicamento, que requiere prescripción médica para su venta, como el caso de los antibióticos, debido a que estos no están autorizados a su comercialización dentro de los mercados o tiendas al por mayor, solamente en farmacias.

“El propósito es realizar un operativo, en el cual se puedan decomisar y sacar del mercado todos los productos falsificados y que han ingresado de contrabando al país; esto se realiza en conjunto con las denuncias que hace la ciudadanía y la industria”, declaró el director Nacional de Medicamentos, Noé Geovanni García, quien encabezó el procedimiento.

El funcionario informó que, durante la inspección en el mercado de Santa Tecla, se encontró medicamento falsificado, sin registro sanitario y, otro, que se presume ha ingresado de contrabando al territorio. García explicó que por este tipo de faltas puede imponerse una multa que ronda de 100 a 200 salarios mínimos del sector comercio y servicio.

El titular de la DNM exhortó a la población a comprar los medicamentos a los distribuidores autorizados, para asegurarse de que estos productos sean seguros, de calidad y eficaces, a fin de prevenir la comercialización de insumos que puedan atentar contra la salud de la población y la competencia desleal, que genera pérdidas a empresas nacionales e internacionales.