Eliminatorias Concacaf: Jugadores pidieron no ser convocados a la Selección de El Salvador

La Selección de El Salvador no para de tener inconvenientes, en la Fecha FIFA pasada sus jugadores protestaron en no querer jugar el partido ante Canadá porque la Federación Salvadoreña de Futbol les había cumplido con unos requerimientos y ahora Hugo Pérez, dio a conocer que algunos futbolistas le pidieron no ser convocados para los siguientes partidos.

Pérez, entrenador de La Selecta, fue invitado para charlar en El Gráfico TV, en donde se tocaron varios temas en relación con la Selección Nacional y sin duda uno de ellos fue lo sucedido con los jugadores previo al duelo de la Hoja de Maple y en el que afirmó que para la siguiente jornada de la eliminatoria no podrá contar con algunos de sus habituales.

📝| El Profesor Hugo Pérez dio a conocer la convocatoria de la Selección Nacional Mayor, para microciclo de trabajo del 07 al 09 de marzo 2022.#ElSalvador🇸🇻 #SelectaMayor pic.twitter.com/6XLybzkxVN — La Selecta (@LaSelecta_SLV) March 2, 2022

“Hay jugadores que han pedido no ser convocados. Yo respeto las decisiones de algunos jugadores, pero no las comparto porque uno se debe al país. Tenemos un compromiso con el país y sus aficionados”, fueron las palabras del entrenador de los salvadoreños ante los panelistas, pero no dio detalles de los nombres de los futbolistas.

Por otra parte, Diego Henríquez, director deportivo de la Fesfut, indicó que se tratará de tener a todos los futbolistas disponibles para los siguientes encuentros del camino hacía Qatar 2022. “Se está haciendo un esfuerzo por tener a todos los jugadores después de lo que pasó en el partido previo a Canadá«.

Los salvadoreños prácticamente quedaron fuera de la Copa del Mundo y solo un milagro les permitiría estar en el repechaje, sus últimos juegos de la Eliminatoria Mundialista serán ante Jamaica, Costa Rica y México para cerrar su actividad en la octagonal.