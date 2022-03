Salud estima un alza de contagios por COVID-19 en las próximas semanas

POR ASSOCIATED PRESS THE ASSOCIATED PRESS

Pese a que El Salvador registra una reducción sostenible de los contagios de COVID-19 y ya aplica la cuarta dosis de la vacuna para prevenir casos graves, las autoridades alertaron el martes sobre el inminente ingreso de nuevas variantes.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, dijo que se está observando un incremento de los casos en países asiáticos que atribuyó a la circulación de la subvariante BA.2 de ómicron y de la hibrida deltacrón y advirtió que, debido a la movilización de personas entre países, éstas llegarán El Salvador y provocarán una nueva alza de casos.

“Se estima que en tres o cuatro semanas, según modelos matemáticos, estemos experimentando el alza (de contagios) debido a BA.2”, advirtió. El 17 de noviembre de 2021 El Salvador eliminó los requisitos sanitarios de prueba negativa de COVID-19 y cartilla de vacunación para ingresar al país.

Alabi afirmó que la mejor protección ante la enfermedad es la vacunación y reiteró el llamado a la población para que se aplique la cuarta dosis. Sin embargo, la respuesta no ha sido la que se esperaba.