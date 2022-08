Yuri Rodríguez quiere el bicampeonato mundial

Fue el primer campeón mundial salvadoreño de fisicoculturismo y ahora quiere ser el primer bicampeón. Yuri Rodríguez ha iniciado con la etapa más fuerte de su preparación con miras a la que, a su juicio, es la competencia más importante de este año: el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo 2022, a realizarse en Santa Susana, España, del 3 al 7 de noviembre.

“Estamos comenzando la etapa más fuerte que es en la que comienzo a definir mi cuerpo, tengo que bajar los carbohidratos, ya estoy con un tercio de avena en todo el día, haciendo dos horas de cardiovascular, entrenamiento de pesas de aproximadamente dos a tres horas y práctica de poses que no puede faltar”, comentó el fisicoculturista.

Antes de la competencia mundial, Rodríguez deberá afrontar dos eventos en los que espera alcanzar la gloria y darle honores a El Salvador: el Arnold Sports Festival Europeo a realizarse en Sevilla, España, del 16 al 18 de septiembre, y los Juegos Centroamericanos Guatemala-Costa Rica 2022, a disputarse del 27 de octubre al 14 de noviembre.

En el Arnold Sports Festival, Yuri tratará de mejorar la medalla de bronce que obtuvo el año pasado en men’s classic bodybuilding hasta 180 cm, a pesar de que es consciente que el nivel de competencia será similar al mundial.

“Esta competencia es un equivalente al mundial, ya que casi los mismos atletas que van al Arnold se presentan en el Mundial, por eso sería una gran hazaña regresar con la medalla de oro del Arnold. No voy a mentir, ese es el objetivo, ese es mi enfoque, me estoy preparando para que eso pueda suceder, por lo tanto, voy a tener que hacer muchos extremos en mi preparación, los cuales debo mantener y aprovechar para que, un mes y medio después, me presente de la mejor forma en el Mundial”, comentó el atleta.

Pero viajar al Arnold no solo representa un reto deportivo para Rodríguez, sino que también una oportunidad para planificar su viaje al Mundial que también se realizará en territorio español.

“Viajar a Europa me servirá mucho, ya que el Mundial será en España, entonces veré la logística de las maletas, el viaje, buscar comida y dónde voy a entrenar, eso me activa para planear la estrategia rumbo al Mundial que, realmente, es la competencia más importante, no viendo de menos los Juegos Centroamericanos que es un evento en el cual puede hacer historia interesante que ni yo me puedo creer”, expresó el atleta salvadoreño.

En los XII Juegos Centroamericanos 2022, el fisicoculturismo tendrá como sede Guatemala y ahí Yuri tratará de agregar otra página gloriosa a su historial deportivo: sumar su cuarta medalla de oro consecutiva en la justa regional.

“Si gano en los Juegos Centroamericanos sería mi cuarto oro de manera consecutiva en estos juegos, y no sería algo histórico solo para mí, sino que también para El Salvador y el fisicoculturismo nacional”, dijo.

A Santa Susana por el bicampeonato

De conseguir ese hito a nivel regional, Rodríguez no tendría mucho tiempo para festejar, pues las competencias en Guatemala se disputarán entre el 27 de octubre al 5 de noviembre; por lo que tendría tomar rápidamente un vuelo para viajar al Campeonato Mundial de Fisicoculturismo 2022, que se realizará en Santa Susana, España, del 3 al 7 de noviembre.

“Luego de los Juegos Centroamericanos pasará algo curioso, ya que una semana después estaré compitiendo en el Mundial. Eso va a requerir de mucha logística y mucho apoyo; eso sí, no es la primera vez que lo haré, ya que en 2017 gané el Campeonato Panamericano en Ecuador y una semana después estaba siendo campeón Bolivariano, así que es algo que se puede hacer”, explicó.

Y es que, independientemente del resultado que obtenga en Guatemala, Rodríguez tratará de emular lo hecho el año pasado cuando consiguió ganar el oro y primer lugar en la categoría games classic bodybuilding +175 cm del Campeonato Mundial de Fisicoculturismo.

“Me sentía más presionado el año pasado en alcanzar esta medalla de oro que venía buscando desde hace varios años, ahora ya lo asimilé, sé que tengo un compromiso con los salvadoreños, con el deporte, con el fisicoculturismo, con mi familia, con mis amigos, pero en realidad, ya conocemos el camino. No hay presión, pero me estoy presionando porque la competencia lo amerita y vamos a ganar porque, dejaría de ser yo, pero anoten esa medalla, anoten ese bicampeonato, vamos, otra vez, por ser campeones del mundo, bicampeones del mundo y la presión me la pongo yo”, reconoció el atleta élite.

Para concluir, Rodríguez reconoció que si bien podría haberse retirado luego de consagrarse campeón mundial, quiere enseñarles a las nuevas generaciones que no hay que ser conformistas.

“Mi objetivo es enseñarle a todos que, si bien se puede llegar a la cima, también se puede mantener y yo quiero llenar el perfil de mis redes sociales con muchas medallas de oro de los diferentes años que vengan, si Dios me lo permite y si logro mantener una mente fuerte. Y no es creerse más que los demás, sino que es mantener la mente de campeón, porque un campeón no puede estar pensado en llegar y se acabó, o en ir a participar. Un campeón debe estar enfocado en ganar, ganar y ganar, porque ese es el objetivo”, puntualizó.