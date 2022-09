10 videojuegos que fomentan el cuidado del medio ambiente

San Salvador, El Salvador. 08 de Septiembre de 2022.

¿Crear conciencia medioambiental a través de la tecnología? Por supuesto. Ya lo han demostrado marcas como Acer, posiblemente la que más ha insistido en el tema con su nueva misión, filosofía y línea de productos y servicios que buscan construir un mundo más sustentable. Con Earthion y la familia Vero, Acer insiste en lo mucho que están llamados a hacer en el sector de la tecnología en búsqueda de un mundo mejor para las futuras generaciones.

¿Y los videojuegos? Ese sector que ya ve 3.200 millones de jugadores en todo el mundo en 2022, que ayudarán a generar 196.800 millones de dólares en 2022. Los videojuegos que promueven el cuidado del medioambiente ayudan a crear conciencia sobre la sostenibilidad y animan a los jugadores a adoptar hábitos ecológicos. La industria ha estado sentando un precedente para que otros sectores la sigan, ya que muchos desarrolladores se han dado cuenta de la influencia que tienen estos juegos. Es más importante que nunca aprender sobre el mundo natural y, al reconocer las prácticas ecológicas, los jugadores pueden tomar decisiones que ayudarán a protegerlo para las generaciones futuras.

Una breve historia de los problemas ambientales en los juegos

Ha habido algunos títulos influyentes que han ayudado a crear conciencia sobre los problemas climáticos y promover una vida ecológica. Uno de los primeros y más famosos ejemplos es SimCity. En este juego, los jugadores son responsables de administrar una ciudad y deben tomar decisiones que afectan el medio ambiente. Esto incluye cosas como la zonificación de terrenos para uso industrial o residencial, la creación de programas de reciclaje y la inversión en fuentes de energía renovable. Otro pionero fue Civilization de Sid Meier. Como el primero en incluir el cambio climático en el juego, estaba muy adelantado a su tiempo. Incluso Sonic the Hedgehog vio al héroe luchar contra la tecnología moderna para salvar los hábitats de los animales, un tema que ha continuado en sus secuelas. Más recientemente, se han lanzado varios otros juegos que tratan sobre la naturaleza con enfoques más directos, como Beyond Blue, Eco y The Sims 4: Eco Lifestyle, que han ayudado a crear un género de juego completamente nuevo.

Juegos que fomentan el cuidado del medio ambiente

Alba: una aventura de vida silvestre

A Alba siempre le ha encantado pasar tiempo con sus abuelos en el Mediterráneo. Este verano no habría sido una excepción hasta que un animal en peligro la obliga a tomar medidas. Explora la belleza infinita de la isla con tu amiga Inés y tu abuelo. Ah, por cierto, la isla está cubierta de basura y también tendrás que limpiarla para salvarla.

Más allá del azul (Beyond Blue)

Los océanos son un lugar misterioso, pero nunca han sido tan accesibles. En el juego, los jugadores asumen el papel de Mirai, una joven investigadora científica que investiga los misterios del océano. En última instancia, habla de nuestra necesidad de ser más conscientes de nuestra relación con el mundo natural y destaca la importancia de la sostenibilidad para preservar nuestro planeta.

Búsqueda climática (Climate Quest)

Estados Unidos se enfrenta a toda una vida de desastres climáticos a medida que aumentan los disruptores en todo el país. Trabaja con cuatro héroes únicos para salvar innumerables vidas y proteger ecosistemas frágiles. Elija un experto en el que confíe y diríjalo para que resuelva una serie interminable de problemas, como la contaminación o la sobrepoblación.

Eco

Construye una civilización lo suficientemente avanzada como para salvar al planeta del impacto inminente de un meteorito sin destruir sus frágiles ecosistemas. Todo, desde la construcción de casas hasta la recolección de recursos, da forma a este mundo y al futuro de sus habitantes. Es hora de que usted se haga cargo y sea un líder que pueda liderar esta nueva sociedad y decidir qué tecnología e infraestructura se necesitan para salvarla.

Endling

El mundo es un lugar peligroso y tú eres el último zorro de la Tierra. Depende de ti salvar a tu especie. Camine por áreas boscosas mientras defiende sus kits en esta experiencia ecológica. A medida que los humanos continúan explotando el planeta por sus recursos naturales, evite la contaminación provocada por el hombre y su egoísmo para sobrevivir.

Minecraft: ciudad sostenible

De la rama educativa de Minecraft, este juego enseña a los jugadores por qué es bueno ser ecológico, la importancia de los bosques, cómo las fuentes de energía alternativa pueden beneficiar al planeta y cómo el reciclaje puede conducir a comunidades sostenibles. Cada escenario está inspirado en el Informe Anual de Sostenibilidad de Microsoft y está diseñado para ayudar a los jugadores a aprender a administrar los recursos de manera efectiva.

Plasticity

Es 2140 y Noa vive en un mundo donde el consumo de plástico destruyó el medio ambiente. Todos se ven obligados a tomar decisiones difíciles para salvarse. Resuelve acertijos mientras ayudas a Noa a encontrar una vida mejor, pero ten cuidado, cada decisión puede afectar dramáticamente la historia y el mundo depende de ti.

Los Sims 4: Estilo de vida ecológico

Como expansión del exitoso Los Sims 4, el enfoque está en la vida sostenible en una comunidad colaborativa. Desde las fuentes de energía que utiliza hasta las acciones que vota, cada decisión que toma tiene un impacto en el futuro de la sociedad.

Imperio invisible

Un juego basado en el mayor estudio de cámaras trampa de la historia. Abra sitios de investigación en el sudeste asiático mientras detecta e identifica especies raras en algunos de los bosques más singulares de la Tierra. Vea fotos de la vida silvestre de la vasta colección de este proyecto mientras permite a los jugadores y ambientalistas ver el mundo a través del extraordinario trabajo del profesor David Macdonald.

Somos los cuidadores

Una fusión de RPG de ciencia ficción futurista de administración de escuadrones basada en turnos estratégicos donde reclutas un equipo con diversos antecedentes para luchar contra aquellos que ponen en peligro el planeta. Tendrá que navegar cada escenario desafiante, todo mientras equilibra su reputación, animales, fondos e investigación para proteger en última instancia a una variedad de especies en peligro de extinción.

El futuro de los juegos “verdes”

“A medida que somos cada vez más conscientes de la importancia de la sustentabilidad, es importante que los videojuegos continúen promoviendo la responsabilidad ambiental. Los juegos pueden animar a los jugadores a reducir los residuos y conservar los recursos simplemente incluyendo estas ideas en la historia”, asegura Acer.

Los desarrolladores saben que hay demanda de juegos que enseñen a los jugadores la importancia de proteger los hábitats y la educación interactiva en general. Con el auge de los estudios de juegos independientes y los lanzamientos beta rápidos, los desarrolladores pueden lanzar y probar nuevos títulos en áreas específicas con más frecuencia. No solo pueden ayudar a crear una nueva generación de ciudadanos con conciencia ecológica, sino que también pueden aprovechar lo que recientemente era un género bastante escaso.

Estos juegos ofrecen una forma divertida e interactiva de aprender sobre sustentabilidad y brindan a los jugadores información valiosa sobre cómo pueden vivir un estilo de vida más respetuoso con el medio ambiente. A medida que sigamos enfrentando desafíos en los próximos años, es probable que veamos aún más juegos que promuevan estilos de vida saludables para ayudar a los jugadores a realizar cambios positivos.