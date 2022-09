Ana Gabriel advierte a sus fans que no aceptará regalos ni dará fotos por precaución

EL UNIVERSAL

Es muy cierto que la pandemia por Covid-19 aún no acaba y que las medidas sanitarias recomendadas, como: el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, lavado de manos y uso constante de gel antibacterial siguen vigentes en nuestro país.

Es por ello que la cantante Ana Gabriel reveló que ha decidido implementar ciertas precauciones en su próxima gira, una de ellas es que evitará el contacto directo con sus fans.

En un video que publicó en sus redes sociales, la intérprete de “Simplemente amigos”, advirtió a todos sus seguidores que no podrá aceptar ninguna muestra de cariño y tampoco concederá fotos ni autógrafos a los asistentes a sus conciertos, esto para evitar los contagios y que pueda cumplir con todas y cada una de las fechas que se tienen programadas.

Incluso, les pidió no gastar su dinero en regalos, ya que tampoco podrá aceptarlos: “Me han escrito, me han preguntado que tienen regalos para mí, que quieren darme un abrazo. Quiero decirles que por esta ocasión, no compren nada, no voy a recibir nada”, dijo la cantante.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de @anagabrieloficial

Además de sus palabras, Ana Gabriel publicó un texto en el que pide comprensión a su público y que no se malinterpreten sus acciones: “Con mucho agradecimiento les pido comprensión por no poder aceptar sus regalos en esta gira por LATAM, no soy yo, es el compromiso adquirido”, agregó.

La cantante, también explicó que quiere exponerse lo menos posible a un contagio para poder complacer a todos sus fans y que más allá de que sea o no su decisión, sólo sigue las indicaciones estipuladas en su contrato.

Ana Gabriel ofrecerá un concierto en El Salvador el próximo 14 de septiembre con su tour «Por amor a ustedes» que la llevará a diferentes partes de Latinoamérica.