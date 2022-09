El huracán Fiona toca tierra en el suroeste de Puerto Rico

(CNN) — El huracán Fiona tocó tierra a lo largo de la costa suroeste de Puerto Rico cerca de Punta Tocón a las 3:20 p.m. ET con vientos de 136 km/h según el Centro Nacional de Huracanes.

El domingo se cortó la energía en todo Puerto Rico, según PowerOutage.us, al tiempo que el huracán Fiona azota esta zona del Caribe que ya lidia con la amenaza de inundaciones y deslizamientos de tierra derivados de la tormenta de categoría 1.

“Puerto Rico está 100% sin electricidad debido a una falla en la red de transmisión por el huracán Fiona”, dijo el sitio web.

El gobernador Pedro Pierluisi confirmó el apagón en un tuit, señalando que todo el sistema eléctrico estaba fuera de servicio y que los funcionarios activaron los protocolos adecuados para trabajar para restaurar la energía.

El apagón, que siguió a horas de cortes de energía que empeoraron progresivamente, se produce cinco años después de que el huracán María devastara la red eléctrica de Puerto Rico en septiembre de 2017, dejando a muchos residentes sin electricidad durante meses. No obstante, los funcionarios han enfatizado que no será como la última vez: no mucho antes de que se apagaran las luces, Abner Gómez, jefe de seguridad pública y gestión de crisis de LUMA Energy, que opera la red eléctrica de Puerto Rico, dijo que las autoridades de servicios públicos planean reparar y restaurar electricidad con la ayuda de las agencias gubernamentales locales.

“Esto no es María, este huracán no será María”, dijo Gómez.

Partes de Puerto Rico podrían ver hasta 25 pulgadas de lluvia a medida que se acerca la tormenta tropical Fiona.

Fiona es el tercer huracán de la temporada de huracanes del Atlántico de 2022, después de Danielle y Earl.

Los impactos de la tormenta ya se sienten: se ha informado de al menos una muerte en Basse-Terre, en el territorio francés de Guadalupe, según el vicepresidente de la agencia ambiental del territorio, quien dijo que la capital había sido devastada por las inundaciones. Y en Puerto Rico, donde más de 470.000 clientes estaban sin electricidad al mediodía del domingo, según PowerOutage.us, y según el Servicio Meteorológico Nacional ya comenzaron las inundaciones repentinas.

El huracán se aproxima a Puerto Rico al sur de la ciudad de Ponce, indicó el centro de huracanes. Se espera que los vientos aumenten a lo largo de la costa inmediata, mientras que se prevé que las condiciones se deterioren durante la tarde y la noche del domingo a medida que Fiona se mueva cerca o sobre la parte suroeste de Puerto Rico.

#Fiona en San Juan PR.



🎥 Cortesía Rick ST. pic.twitter.com/04QNCGpz4o — Juan Manuel Carbonell 👷 (@carbonelljuan) September 18, 2022

Existe la posibilidad de que el centro de Fiona bordee Puerto Rico, impidiendo una «recalada» tradicional. Pero independientemente, los impactos de la tormenta siguen siendo los mismos.

«Se pronostica un fortalecimiento adicional durante las próximas 48 horas mientras Fiona se mueve cerca de Puerto Rico, República Dominicana y sobre el suroeste del Atlántico», dijo el centro de huracanes. «Se esperan condiciones de huracán en Puerto Rico hoy, y se esperan en partes del este de República Dominicana esta noche y el lunes».